El Primavera Science Festival aborda la "fórmula científica" del bullying y el poder transformador del arte

Sesión del Primavera Science Festival. - UCO

CÓRDOBA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Science Festival, de la mano de las investigadoras Esther Vega, Cristina García y Azahara Arévalo, ha abordado la "fórmula científica" del bullying y el poder transformador del arte, destacando que la ciencia y el arte tienen "mucho más en común de lo que se piensa", pues ambos son procesos creativos que parten de la curiosidad y buscan respuestas a las preguntas que se hace la sociedad.

Según ha informado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, con esa premisa, el Primavera Science Festival ha vuelto al bar Limbo para crear un espacio donde se crucen los talentos investigadores y creativos del personal científico de la Universidad de Córdoba. Este pasado miércoles se ha inaugurado la tercera edición de esta cita con una sesión dedicada a un tema que sigue preocupando a la sociedad: el acoso escolar.

Esther Vega y Cristina García, del Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (Laecovi), investigan las dinámicas del bullying y la violencia escolar y juvenil, así como las vías para la construcción de vínculos sociales basados en el reconocimiento de las otras personas como iguales.

Ellas han sido las encargadas de acercar al público la realidad del acoso escolar y cómo se produce el acercamiento a este fenómeno a través de las ciencias sociales, mediante una metodología científica basada en el estudio del comportamiento humano a través de la observación, las entrevistas o el análisis. A lo largo de su charla, han explicado que el acoso escolar "sigue incluso una fórmula científica en la que participan tres componentes: la repetición, la intención y el desequilibrio".

En el Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba, además, se investigan metodologías docentes innovadoras, como la basada en la educación musical. La profesora del Departamento de Educación de la UCO y maestra de Educación Musical Azahara Arévalo, acompañada de sus alumnas Clara y Nuria, han completado la primera sesión del Primavera Science Festival apelando al poder transformador de la música y de la poesía, con un recital de piano y flauta travesera al que, después, se sumó la lectura de varios poemas sobre el bullying y la convivencia escolar.

El Primavera Science Festival tendrá su segunda sesión el próximo miércoles, 15 de abril con, el recital poético-musical de Susana Díez de la Cortina Montemayor, del Departamento de Estudios Filológicos y Literarios, y la charla 'La luz (casi) nunca los falla: secretos y desafíos de la red eléctrica del siglo XXI', a cargo del catedrático de Ingeniería Eléctrica y de Computadores Antonio Moreno Muñoz. Será en el bar Limbo a las 19,00 horas, con entrada libre.

Primavera Science Festival recoge el testigo del evento Ciencia en el bar, y busca llevar la divulgación, la ciencia y el arte, disciplinas a menudo interconectadas y más compatibles de lo que pueda parecer a simple vista, a espacios cercanos a la ciudadanía.

Es una acción contemplada en el XII Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, aprobado por Consejo de Gobierno y cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.