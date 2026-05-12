Prisión provisional para el detenido por apuñalar a un hombre en las cruces de mayo de Peligros (Granada)

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GRANADA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido este pasado lunes por la Guardia Civil por apuñalar a un hombre en una cruz de mayo en Peligros (Granada).

El detenido, de 31 años, ha pasado este martes ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 8 de Granada, donde se ha acogido a su derecho a no declarar y solo contestó a las preguntas de su abogado, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Se le investiga por la presunta comisión de un delito de tentativa de homicidio. Tras acordar su ingreso en prisión, el juez de guardia se inhibió en favor de la plaza de Instrucción número 6 de Granada para que continúe con la instrucción de la causa.

La agresión tuvo lugar el pasado 1 de mayo junto a un establecimiento del municipio. Según la investigación, el ahora detenido trató de acceder a una zona reservada exclusivamente a empleados y, ante la negativa del responsable del local, le asestó dos puñaladas en el tórax que le causaron heridas de extrema gravedad.

La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de Traumatología de Granada y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada asumió la investigación.

Las indagaciones realizadas, junto con la información facilitada por distintos testigos sobre la vestimenta del agresor y la dirección emprendida en su huida, permitieron a los agentes reconstruir su trayectoria hasta localizar el domicilio donde podría haberse escondido y su identificación.

Con las pruebas recabadas, y gracias también a la colaboración de la Policía Local del municipio, el lunes se llevó a cabo la entrada y registro en su domicilio, donde fue detenido.

Durante el registro se ha intervenido una navaja y varias prendas de vestir presuntamente utilizadas el día de los hechos.

Asimismo, los agentes localizaron 3.195 euros en efectivo y una plantación con 154 plantas de marihuana con enganche ilegal a la red eléctrica.