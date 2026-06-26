A prisión tras robar en un bar e intentarlo en un hostal del centro de Granada

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el distrito Centro de Granada a un varón de 20 años como presunto responsable de un robo con fuerza en un bar, después de que minutos intentara otro robo en un hostal, hechos por los que ya ha ingresado en prisión tras confirmarse su participación en más de seis hurtos.

Los hechos se produjeron de madrugada, cuando una patrulla de Policía Nacional fue comisionada para que acudiera a un hostal del distrito Centro.

Una vez allí, el responsable del establecimiento comentó a los agentes que una persona habría estado merodeando por el interior con la intención de robar, aportándoles una descripción exacta para facilitar su localización.

Mientras los agentes patrullaban la zona, fueron avisados nuevamente por la sala CIMACC, indicándoles que el hijo del responsables del hostal tenía ubicado al sospechoso en las inmediaciones, por lo que la patrulla se dirigió al lugar, localizando a esta persona, plenamente coincidente con la descripción previa aportada.

Al proceder a su identificación y control de sus pertenencias, los agentes encontraron dos teléfonos móviles que no podía desbloquear, sospechando claramente que no eran de su propiedad, así como una bolsa con más de 4.000 euros cuya procedencia no era capaz de justificar.

Al inspeccionar uno de los teléfonos, en el fondo de pantalla de uno de ellos pudieron apreciar una imagen con el nombre de un local cercano.

Mientras otro indicativo en apoyo se quedaba custodiando al identificado, la patrulla localizó a 500 metros del lugar el local que presuntamente habría sido objetivo del robo.

Encontraron la puerta de acceso corredera abierta, con signos de forzamiento y otra posterior a un metro de la primera forzada por la parte inferior, localizando la caja registradora del local en un mueble, completamente abierta, con monedas por el suelo y el interior del mueble completamente revuelto.

Al detenido le constaban además dos requisitorias policiales por hechos similares. El primero de ellos un robo con fuerza en un hotel realizado a principios de mayo y el segundo un robo con fuerza en un domicilio ejecutado a principios de junio.

En ambos, las investigaciones por parte del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada habían determinado su implicación y autoría. También se le ha adjudicado la participación en seis hurtos.