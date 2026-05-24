El profesor de la UCO David Moscoso asesora al estadounidense Daniel Ostroff en su nuevo proyecto cinematográfico

Momento del rodaje de 'Pickleball in Prison'. - UCO/DANIEL OSTROFF

CÓRDOBA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El profesor de la Universidad de Córdoba (UCO) David Moscoso, catedrático experto en sociología del deporte, está colaborando con el productor de cine de Hollywood Daniel Ostroff en su nuevo proyecto cinematográfico, titulado 'Pickleball in Prison', una película sobre reglas, redención y el deporte de mayor crecimiento en Estados Unidos.

Según informa la Universidad de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, la producción reconstruye la historia de Roger BelAir, un empresario jubilado que lleva discretamente un juego y un conjunto de reglas a algunos de los lugares más difíciles de Estados Unidos, como los patios de máxima seguridad de como San Quentin y Folsom, donde el efecto es inmediato y sorprendente.

Así pues, la cinta cuenta como hombres que jamás hablarían en la calle se convierten en compañeros de dobles y los guardias entran al patio con los reclusos condenados a cadena perpetua. Durante unas horas, el ruido cesa, las paredes se desvanecen y regresa algo parecido a la vida normal.

Esta película trata sobre cómo un deporte sencillo --practicado con reglas claras, en un espacio compartido y con respeto mutuo-- puede abrir una puerta excepcional a la rehabilitación, la conexión humana y la esperanza.

Daniel Ostroff es un productor con una trayectoria que abarca cine, televisión, teatro y diseño. Como agente literario, Ostroff desempeñó un papel fundamental en películas aclamadas como 'Elegidos para la gloria', 'Psicosis II', 'Bailando con lobos', 'El río de la vida', 'Nueva Orleans', 'En busca del valle encantado' y 'Gran Torino', entre otras, que en conjunto obtuvieron once premios Óscar y 29 nominaciones.

Ostroff, además, ha trabajado como productor en varias películas y documentales aclamados por la crítica. Entre sus créditos se incluyen 'The Missing', de Ron Howard, o 'Dogtown' y 'Z-Boys', de Stacy Peralta, ganadora de un premio Sundance y nominada al Grammy. Otros proyectos destacados incluyen 'Snow in August', basada en la novela de Pete Hamill y nominada a tres premios Emmy.

El productor estadounidense contactó con el profesor David Moscoso cuando buscaba recursos científicos para su nuevo proyecto cinematográfico, tras leer algunas publicaciones científicas de éste. Y es que el profesor ha investigado el impacto de los programas deportivos en los centros penitenciarios de Andalucía en el marco de un proyecto nacional de I+D+i.

Se trata de una investigación que demostró que los programas deportivos que se implementan en las cárceles pueden favorecer el crecimiento personal de los reclusos, la mejora de sus capacidades y habilidades sociales y laborales y la superación de los factores conductuales o de exclusión que motivaron las conductas criminales, contribuyendo al objetivo de regeneración y reinserción social del sistema penitenciario.

Desde la UCO han transmitido el "orgullo" de que el productor Daniel Ostroff cuente con su asesoramiento científico para esta película y ha trasladado su invitación para que visite la Universidad de Córdoba y la ciudad cuando se estrene en las grandes pantallas.