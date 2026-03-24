La profesora de la UCO María Ángeles Risalde, nominada al Premio 'Mujer del Año' del diario 'Animal's Health'

La investigadora de la UCO María Ángeles Risalde. - UCO

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universidad de Córdoba (UCO) y directora del Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), María Ángeles Risalde, ha sido nominada al premio 'Mujer del Año' por el periódico digital sobre salud animal 'Animal's Health'.

Así lo ha señalado la UCO en una nota en la que ha detallado que el premio, convocado en el marco del Día Internacional de la Mujer desde hace cuatro años, buscar reconocer la labor de mujeres destacadas en el ámbito de la salud animal y la veterinaria en España, así como dar visibilidad al trabajo y liderazgo femenino dentro del sector.

La votación, en la que pueden participar todas las personas interesadas, permanecerá abierta hasta el 6 de abril a través del enlace 'https://eventos.animalshealth.es/premios-mujeres-veterinaria...'.

María Ángeles Risalde es licenciada en Veterinaria y doctora por la UCO, donde desarrolla su actividad docente e investigadora como profesora en el Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas y Toxicología de la Facultad de Veterinaria. Además, dirige la Unidad de Investigación Competitiva Enzoem (Zoonosis y Enfermedades Emergentes) y ha coordinado el Programa de Doctorado en Biociencias y Ciencias.

Asimismo, forma parte del Grupo de Investigación Gisaz y de la Red de Enfermedades Infecciosas (Ciberinfec) del Instituto de Salud Carlos III. En 2025 fue nombrada directora del Centro Andaluz de Investigación de Zoonosis y Enfermedades Emergentes (Caizem), centro impulsado por la Junta de Andalucía, la UCO y la Fundación de Investigación Biomédica de Córdoba.

Como describen desde 'Animal's Health', María Ángeles Risalde "destaca por su intensa labor investigadora en zoonosis y enfermedades emergentes, ámbitos clave para la salud pública y la sanidad animal y en los que es un claro exponente. Ha asumido importantes cargos en el ámbito académico y científico, además de formar parte de redes nacionales de investigación en enfermedades infecciosas. Su trabajo combina investigación, docencia universitaria y coordinación científica, con una clara orientación al diagnóstico, control y prevención de enfermedades transmisibles desde la perspectiva de 'Una Sola Salud'".

Junto a Risalde, también están nominadas Emmanuelle Soubeyran, directora general de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA); Laura Peña, catedrática de Anatomía Patológica Veterinaria en la UCM; Leonor Algarra, subdirectora general de Medios de Producción Ganaderos de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura; Marta Villaverde, consejera del Mar de la Xunta de Galicia; Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza; María del Carmen Gallardo, coordinadora del laboratorio de referencia de la Unión Europea para la peste porcina africana, y Caridad Sánchez, catedrática emérita de la Universidad de Zaragoza.