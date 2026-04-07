La provincia de Jaén se mantiene a la cola en número de médicos por habitantes, según el Colegio de Médicos

Fachada del Colegio de Médicos en Jaén - COLEGIO DE MÉDICOS

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jaén permanece un año más en los últimos puestos del número de facultativos por habitantes respecto al resto de provincias andaluzas. Así se recoge en el Informe sobre Demografía Médica 2025, que señala que la provincia dispone de 2.414 facultativos activos para atender a una población de 618.143 habitantes.

Esto implica que cada médico en Jaén debe atender a una media a 256 habitantes, situándola de nuevo en los últimos puestos entre las provincias con menor densidad médica de Andalucía junto a la de Almería (258), muy por encima de la media autonómica establecida en 213 habitantes y al lado opuesto de las 191 personas que reciben atención en la provincia de Granada como primera situada en esta tabla.

Para el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Jaén, Gerardo Pérez, esta situación "evidencia un estancamiento que plantea importantes retos para la atención sanitaria de su población y un desafío crítico el sistema de atención sanitaria en nuestra provincia".

A su juicio, "la desigualdad territorial resulta evidente al comparar con otras provincias andaluzas" donde la presión asistencial sobre los profesionales sanitarios "es considerablemente mayor en Jaén, lo que plantea un reto de acceso y calidad en la atención a los pacientes".

En este sentido, ha añadido en un comunicado que estos datos reflejan "una brecha estructural que exige medidas urgentes para equilibrar la distribución de profesionales y garantizar una atención sanitaria adecuada en toda la comunidad".

Uno de los datos positivos extraídos de dicho informe refleja la creciente feminización de la profesión médica en la provincia. En 2025, el número de mujeres en activo ya representan en la provincia prácticamente el 50 por ciento del total de colegiados. Un escenario muy diferente a la situación descrita en el año 2011 donde eran solo el 36 por ciento del total de facultativos. Esta tendencia transcurre en paralelo con la seguida en el ámbito autonómico donde en el cómputo global las mujeres ya superan ampliamente a los hombres en el ejercicio activo.

Entre los retos para los próximos años para el sistema sanitario andaluz será el de afrontar un importante relevo generacional, con más de 13.500 médicos que podrían jubilarse entre 2026 y 2035 en Andalucía. "Aunque el número de plazas MIR permitiría cubrir estas salidas sobre el papel, lo cierto es que no todos los residentes terminan su formación, lo que reduce la capacidad real de reposición", ha concluido Gerardo Pérez.