El psicólogo cognitivo de la Universidad de Harvard, Steven Pinker, visitará la Universidad de Córdoba el 21 de abril

Steven Pinker. - UCO

CÓRDOBA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El psicólogo cognitivo de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), Steven Pinker, visitará el próximo 21 de abril la Universidad de Córdoba (UCO), donde este prestigioso investigador inaugurará el XI Congreso Internacional sobre Educación Bilingüe (XI Confbe), que tendrá lugar del 21 al 23 de abril de 2026 en el Rectorado de la UCO.

Según ha informado la Universidad cordobesa en una nota, el citado congreso, consolidado como un foro de referencia internacional, reunirá a destacados investigadores y docentes con el objetivo de compartir líneas de trabajo y fortalecer la innovación en contextos plurilingües.

La sesión inaugural correrá a cargo del reputado psicólogo cognitivo y lingüista Steven Pinker, que es autor de obras de referencia sobre lenguaje, mente y naturaleza humana traducidas a múltiples idiomas, y está considerado como uno de los intelectuales más influyentes de nuestra época. "Su presencia sitúa el congreso en un nivel de excelencia y proyección internacional excepcionales", según ha indicado su directora, la profesora Elena Gómez Parra.

El psicólogo de Harvard impartirá la conferencia '¿Por qué no decimos lo que pensamos?' en la que abordará cómo, a menudo, quienes hablan disfrazan sus intenciones con eufemismos e insinuaciones, dando pistas en lugar de expresarlas con claridad. Algunos ejemplos son las peticiones amables y las amenazas veladas, los sobornos, las insinuaciones sexuales y las solicitudes de donaciones.

Quienes escuchan suelen entender perfectamente lo que quieren decir, entonces, lo que da pie a la pregunta de por qué se recurre a este ritual. El investigador canadiense explicará esta paradoja proponiendo que las insinuaciones transmiten solo conocimiento privado, es decir, quien escucha sabe lo que el hablante quiere decir, pero no sabe que él sabe que ella lo sabe, y viceversa. En cambio, el lenguaje directo genera conocimiento común, pues cada uno sabe que el otro lo sabe, y así sucesivamente.

Además, abordará cómo el conocimiento común es la base de las relaciones sociales, como la amistad, el romance, el respeto o la reciprocidad, ya que las personas hablan indirectamente para transmitir un mensaje sin poner en tela de juicio la base de su relación.

Tras la intervención de Pinker, serán Oliver Meyer (Alemania) y Do Coyle (Reino Unido) quienes presentarán en primicia mundial el innovador '4Rs Framework', fruto del proyecto 'Pluriliteracies for Global Citizenship: Deeper Learning in the Foreign Language Classroom del ECML'. Esta iniciativa ofrecerá herramientas para una educación bilingüe centrada en la profundización en el lenguaje académico y la formación de ciudadanos globales críticos.

El 22 de abril contará con una ponencia de Ofelia García (City University of New York), referente en 'translanguaging' y educación bilingüe, quien abordará nuevas formas de comprensión y práctica lingüística en entornos plurales. Por la tarde, los inspectores Violeta Miguel y José Luis Blanco analizarán el papel estratégico de la inspección en el diseño y evaluación de programas bilingües.

El congreso se despedirá el 23 de abril con la conferencia del reconocido investigador Ricardo Otheguy (City University of New York), marcando el cierre de un encuentro repleto de experiencias, investigación y experiencias orientadas a la transformación educativa.

El XI Confbe cuenta con el respaldo de organismos internacionales y nacionales como la Unesco, la OCDE, el Consejo de Europa, el MECD y la Junta de Andalucía, que subrayan la importancia de la educación bilingüe en la promoción del entendimiento intercultural, la convivencia y el desarrollo socio-económico.