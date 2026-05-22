PSOE-A admite el impacto de la imputación de Zapatero pero quiere "seguir confiando" en él mientras no vea "pruebas"

El secretario de Comunicación y director de campaña del PSOE-A, Fernando López Gil, comparece ante los medios tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) para analizar los resultados del 17M. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha señalado que la imputación del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, conocida esta semana, ha "roto por dentro" a la federación socialista andaluza, que contó con el también exlíder del PSOE en su campaña de las recientes elecciones del 17 de mayo, si bien ha señalado que quiere "seguir confiando" en quien ha reivindicado como "una referencia" para el partido, y ha apuntado que por ahora no ha visto que haya "pruebas claras" contra él.

Así lo ha señalado el dirigente del PSOE-A en declaraciones este pasado jueves por la noche al programa 'Acento andaluz' de la cadena 7 TV Andalucía, recogidas por Europa Press, en las que, sobre la investigación que desde la Audiencia Nacional se ha abierto sobre Zapatero en el marco del conocido como 'caso Plus Ultra', Fernando López Gil ha señalado que en el PSOE-A están "rotos" tras conocer esta imputación.

No obstante, ha puntualizado que los socialistas andaluces no quieren "ni que haya un juicio predeterminado" contra el expresidente ni "tampoco una defensa corporativa" del mismo. "Lo que queremos es que haya pruebas", ha añadido antes de puntualizar que lo que se ha conocido por ahora es "un auto que parece muy bien armado, que nos ha roto por dentro".

"Pero sí pedimos que haya unas garantías", y que Zapatero pueda "explicarse", según ha continuado el representante del PSOE-A, que ha apelado así a la "prudencia" y a la "confianza en la justicia", así como ha abogado por esperar a que el expresidente vaya a declarar el próximo día 2 de junio, cuando está citado ante el juez que le investiga, para "escuchar lo que dice", y ver "si hay pruebas".

En esa línea, el secretario de Comunicación socialista ha indicado que "hasta ahora" no ha visto "pruebas" contra Zapatero, como sí ha visto "en otros casos", según ha puesto de relieve, y ha querido subrayar que los socialistas andaluces quieren "seguir confiando plenamente en alguien que ha sido una referencia para el PSOE", y de quien "cuesta muchísimo trabajo creer que algo de lo que ahí --en el auto que justifica la investigación contra él-- se cuenta sea verdad", ha abundado.

RESULTADO DE LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, el también director de la campaña electoral con la que el PSOE-A liderado por María Jesús Montero ha concurrido a los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo ha valorado el resultado de esa cita con las urnas, en la que los socialistas han tenido que conformarse con el número más bajo de escaños en el Parlamento andaluz --un total de 28-- conseguido hasta ahora por el partido en la historia de los comicios autonómicos.

López Gil ha defendido que los socialistas han "conseguido parar" la "sangría de pérdida de votos" de su formación --que en valores absolutos ha logrado más votos que en las anteriores elecciones de 2022, en las que se registró menor participación--, y, "sobre todo", le han "quitado la mayoría absoluta" al PP-A, que "era un objetivo prioritario" que se habían marcado, según ha subrayado.

No obstante, ha señalado que María Jesús Montero venía al liderazgo del PSOE-A "para gobernar Andalucía, para defender la sanidad pública y los servicios públicos desde el Gobierno" de la Junta, si bien "ella sabía que el escenario en el que se presentaba era muy difícil".

"Es difícil hacer milagros electorales en un contexto" como el actual, según ha añadido López Gil, que en esa línea ha apuntado que "el último año precisamente no es que haya sido fácil electoralmente para el PSOE".

De este modo, el dirigente socialista ha defendido que, "sin venir para esto", la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta en los últimos comicios, María Jesús Montero, "ha dado todo lo que tenía que dar", y los socialistas han "conseguido al menos salvar los muebles", así como han "alertado a la ciudadanía sobre el estado de la sanidad y de los servicios públicos". "Pero parece que no hemos conseguido trasladar que el proyecto del PSOE ilusione para recibir ese aumento de participación" hacia la formación, según ha apostillado López Gil.