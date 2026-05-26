PSOE-A afea a Moreno su "inacción" tras el 17M: "Andalucía sí tiene prisa" por que se resuelvan "sus problemas"

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, en rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este martes la "inacción" del presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A venció, pero se quedó a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta conquistada en 2022, y ha advertido al líder 'popular' de que "Andalucía sí tiene prisa" por que sus ciudadanos vean resueltos "sus problemas".

Así lo ha manifestado el secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha puesto de relieve que ha pasado ya más de una semana desde los comicios autonómicos del 17 de mayo y, "desde entonces, Andalucía sigue esperando alguna señal de vida del presidente de la Junta" en funciones, de quien "lo único" que se ha sabido, a partir de unas declaraciones del propio Moreno este pasado lunes, ha sido que no tiene "prisa en llamar a Vox y en empezar a negociar el gobierno" andaluz con dicha formación.

El representante del PSOE-A ha sostenido que esas declaraciones equivalen, "básicamente", a "decir que uno no tiene prisa para gobernar" y "para empezar a solventar los problemas de la ciudadanía", y son "una declaración de intenciones del modo de entender el gobierno que tiene el presidente de la Junta", ha añadido.

López Gil ha señalado que desde el PSOE-A entienden que Moreno "no tenga prisa, pero Andalucía sí tiene prisa", según ha aseverado antes de agregar que mientras que Moreno "presume de tranquilidad, los andaluces están esperando una cita médica o una vivienda asequible", así como de criticar que Moreno parece "más preocupado por gestionar su comodidad para los próximos cuatro años al frente del Gobierno de la Junta que por solucionar de verdad los problemas de los ciudadanos" desde el Ejecutivo andaluz.

Para el PSOE-A, Juanma Moreno "sigue de duelo", porque "su 'vía andaluza', esa con la que levitaba por encima de Andalucía y de España, ha caído en una profunda defunción", y hoy, según ha añadido, es el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien tiene "la sartén por el mango de Andalucía".

López Gil ha subrayado que el líder del PP-A, Juanma Moreno, fue quien desde Andalucía "abrió la puerta en 2018" a "un pacto con la extrema derecha" de Vox en España, y "sabe que cada cesión que ahora haga" en esta comunidad a dicho partido "le aleja de esa moderación de la que él intentaba hacer gala".

El dirigente socialista ha sostenido que Moreno "no engaña a nadie" en Andalucía, donde se sabe que PP-A y Vox "comparten modelos, la forma de gestionar y los fines de lo que quieren hacer con los servicios públicos" de la comunidad, y en "lo único en lo que discrepan es en el estilo".

Al respecto, López Gil ha señalado que, en función del resultado de las elecciones, los andaluces ven ahora que se cierne una "amenaza" sobre sus "derechos, sobre la convivencia y, también y sobre todo, por los servicios públicos".

Desde esta premisa, ha subrayado que los andaluces tienen "el derecho de saber lo que va a ocurrir en el gobierno de Vox y el PP". "Queremos saber qué derechos se van a poner encima de la mesa y qué retrocesos se van a aceptar por parte de Moreno Bonilla", ha reclamado.

Finalmente, el secretario de Comunicación del PSOE-A ha advertido al presidente de la Junta en funciones que "la inacción no es estabilidad", y que "gobernar no es evitar conflictos", sino "solventar problemas", así como ha apuntado que "parece" que Moreno está "deseando de que llegue el verano y a que, ya si eso, en septiembre empiece a actuar de verdad el Gobierno y el Parlamento de Andalucía".

Frente a ello, el representante del PSOE-A ha concluido incidiendo en la idea de que los andaluces necesitan "un Gobierno que empuje, que tenga serenidad, sí, pero, sobre todo, que tenga dirección, iniciativa, ambición, y que nos diga a todos la verdad", ha remachado Fernando López Gil.