El PSOE apela a la alcaldesa de La Puerta de Segura (Jaén) ante el "lamentable estado" del 'Barco'

Visita de representantes del PSOE a la zona del 'Barco' de La Puerta de Segura (Jaén). - PSOE

LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha exigido al Ayuntamiento de La Puerta de Segura (Jaén) que "tome una decisión" sobre el conocido 'Barco' del municipio, que se encuentra en un "lamentable estado", y sobre el que la alcaldesa, Virtudes Puertas, "no ha hecho absolutamente nada en siete años".

Y es que, según han remarcado en una visita a la zona el parlamentario socialista Víctor Torres y la secretaria general del PSOE de La Puerta, Rosario Sánchez, este asunto es "competencia única y exclusiva" de la alcaldesa del municipio.

Según ha explicado el PSOE en una nota difundida este domingo, Torres ha denunciado el "lamentable estado y la situación" del 'Barco', y ha recalcado que, aunque el temporal hizo "estragos" en los municipios, la situación de este espacio "no es nueva ni ha sido a causa del temporal, sino que lleva años".

Por ello, ha expresado su "preocupación" por la "inacción" de la alcaldesa "para dar una respuesta y una solución a esta infraestructura", al tiempo que ha defendido que la regidora "tiene las puertas abiertas del Gobierno de España, que ha dispuesto un plan de ayudas frente al temporal, así como de la Diputación Provincial, que ha impulsado otro con 100.000 euros para cada ayuntamiento, para que puedan afrontar esos daños".

"De la Junta de Andalucía no podemos decir lo mismo", ha apostillado Torres, quien ha apuntado que la alcaldesa tiene su "mismo color político" y, por tanto, "puede tocar a la puerta de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Sostenibilidad para que también den una respuesta a la zona".

"Lo que está claro es que la alcaldesa no ha tenido ninguna actividad hasta el momento, y mucho nos tememos que no tiene ninguna intención de actuar ni de hacer nada para resolver el problema que hoy supone el Barco de La Puerta de Segura", ha añadido el parlamentario socialista.

Por su parte, Rosario Sánchez ha remarcado que el PSOE viene exigiendo desde hace años "una solución para el 'Barco', que está cada vez más deteriorado". "Es un icono y nuestro pueblo no se merece que esté en esas condiciones, además de ser un peligro", ha alertado.

Sánchez ha avisado de que desde el PSOE van a seguir pidiendo a la alcaldesa y al equipo de gobierno que "den una solución al 'Barco'", porque "llevan siete años gobernando y no han hecho absolutamente nada", según ha zanjado.