PSOE-A apremia a Moreno a actuar para dar "solución" al "problema del acceso a la vivienda" en Andalucía

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, en rueda de prensa. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha apremiado este martes al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno (PP-A), a "no perder ni un solo minuto más" para tomar decisiones con las que dar "solución" al "mayor problema" que, según ha denunciado, existe ahora en Andalucía, y que radica "en el acceso a la vivienda".

Así lo ha señalado el dirigente socialista en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha aseverado que "gobernar no significa esperar a que los problemas se arreglen solos" y "a que escampe", sino que "consiste en actuar antes de que sea demasiado tarde", y Andalucía "no puede perder ni un solo minuto más" para que desde la Junta se tomen medidas para "dar solución" a ese "problema" del acceso a la vivienda.

Al respecto, ha puesto de relieve que "el Gobierno de España le va a transferir casi 1.200 millones de euros" a la Junta de Andalucía "procedentes del Plan Estatal de Vivienda para construir, rehabilitar y ofrecerles un techo digno a miles de andaluces", y ha tachado de inadmisible que, ante esta crisis de acceso a la vivienda", el PP "parece que vaya arrastrando los pies, casi obligado" y con "desgana institucional" a "coger ese dinero" para "empezar a dar solución" a esta cuestión.

En nombre del PSOE-A, López Gil ha reclamado así "gestión" y "agilidad" a Moreno y, "sobre todo, que desde ya empiecen a aparecer grúas por cada uno de los municipios de Andalucía construyendo viviendas".

López Gil ha añadido que "los alcaldes de Andalucía están desesperados, porque el que tiene las competencias, que es el Gobierno de la Junta, no solo no hace nada, sino que lo que hace es entorpecer", y frente a ello ha incidido en urgir al Ejecutivo autonómico que "Andalucía se llene de grúas construyendo vivienda pública para dar solución a este problema".

El representante socialista ha sostenido que "el motivo principal" por el que la Junta de Andalucía y su presidente "confronta contra el Plan de Vivienda del Gobierno de España es precisamente porque rechaza el modelo" que enarbola el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque "la derecha no quiere que se proteja y que se blinde para siempre la vivienda protegida", que es lo que, según ha remarcado, promueve el plan estatal que ha impulsado el Gobierno.

Tras criticar que el PP "siempre ha querido que se especule incluso con la vivienda pública", ha subrayado que en el PSOE se sienten "absolutamente orgullosos de defender que el dinero público de los ciudadanos siga siendo usado exclusivamente para crear un parque público" de vivienda "duradero", y en esa línea ha advertido de que los socialistas no van a "tolerar que el patrimonio que pagamos entre todos se malvenda y se convierta en un negocio para unos pocos cuando pasen unos cuantos años".