PSOE-A apunta a seis meses desde "escándalo de los cribados" y pide saber "cuántas mujeres se han quedado en el camino"

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, en declaraciones a los medios en Huelva. - PSOE-A

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, ha criticado en Huelva que este sábado se cumplen seis meses desde que se destapara el "escándalo de los cribados" sin que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya explicado "cuántas mujeres se han quedado por el camino" o "cuántas ni siquiera han podido contarlo".

En un audio remitido a los medios por parte de la formación, Márquez ha concretado que esta circunstancia ha sido provocada por la "negligencia y la privatización" de Juanma Moreno, sin que el Gobierno andaluz haya dado "ninguna explicación" hasta el momento.

"¿Cómo es posible que seis meses después sigamos sin saber cuántas mujeres afectadas hay por hospital y por provincia?", ha cuestionado la dirigente socialista, quien ha reclamado respuestas sobre cuántas andaluzas tenían un cáncer que se desarrolló y "no se cogió a tiempo", por culpa "de la privatización" de la Administración autonómica en materia sanitaria.

En este sentido, Márquez ha acusado al presidente de la Junta de querer "tapar el tema" y de "perseguir" a quienes están criticando este "drama sanitario", al tiempo que se ha preguntado sobre cuántas mujeres habrían sido afectadas "si no se hubiera destapado este escándalo". "Nos parece lo más grave que ha pasado en materia sanitaria en la historia de Andalucía", ha valorado.

"Quedan 51 días, donde no nos vamos a cansar de decirle a los andaluces que el 17 de mayo se elige entre dos cosas, la defensa de la sanidad pública o Moreno y las políticas de privatización que tienen como consecuencia dramas tan grandes como lo del cribado del cáncer de mama, que seis meses después los andaluces seguimos sin tener ningún tipo de respuesta", ha concluido la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria.

"LÍO" EN ANDALUCÍA

Por otra parte, se ha referido a las declaraciones de Juanma Moreno en las que indicaba que en la mencionada cita electoral los andaluces elegirían entre "una mayoría sensata y que genera confianza" o "meternos en un lío", y ha replicado que "lío es lo que hay montado en Andalucía por culpa de su privatización en materia sanitaria".

"Lío lo que pasan los andaluces, las familias andaluces que quieren que sus niños estudien una formación profesional o que vayan a la universidad y tienen que pedir préstamos y sacar dinero de donde no lo tienen", ha proseguido, mientras que ha precisado que "lío la gente que tiene una persona dependiente y que se lleva 600 días esperando la lista de espera de la dependencia de Moreno".

Asimismo, Márquez ha indicado que los andaluces de más de 30 años también están en un "lío" al no poder emanciparse en sus casas "porque no tienen recursos para poder comprarse una vivienda o pagar un alquiler con lo caro que están los alquileres".

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria ha retomado el "lío" en materia sanitaria en Andalucía, apostillando que el Partido Popular se encuentra "investigado por contratar a dedo y sin control en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", al utilizar "dinero público para privatizar la sanidad y dando dinero a sus amigos, a quienes ellos querían".

Además, también se ha referido al Partido Popular almeriense, con "41 imputados del Partido Popular en Almería, con dinero en billetes, la funda de la almohada y con pistolas en los cajones, formando parte, supuestamente, de una trama de tráfico de armas".

Por todo ello, ha exigido a Moreno que "no tome por tontos a los andaluces", porque este pueblo "tiene memoria e inteligencia" para elegir la papeleta que quiera el próximo 17 de mayo. "Moreno podrá mandar lo que quiera, pero donde no manda es en la libertad y en la inteligencia de este pueblo", ha declarado, al tiempo de animar a los andaluces a "soñar en grande" con un cambio en la comunidad para "acabar por fin con estos ocho años de privatizaciones, mentiras y corrupción".