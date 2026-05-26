PSOE-A avisa del "deterioro" del Infoca y pide que no se repita en Andalucía un "verano de improvisación" con incendios

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, en rueda de prensa. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha advertido este martes del "deterioro progresivo" de servicios públicos vinculados a las emergencias en Andalucía, como el 112 y el Infoca, y ha aseverado que esta comunidad no puede permitirse un "verano de improvisación" en materia de incendios forestales como, según han denunciado los socialistas, se vivió el año pasado.

Así lo ha trasladado el secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha subrayado que es "muy preocupante" el "deterioro progresivo de los servicios públicos" que detecta en Andalucía, y "especialmente" de aquellos "vinculados con el 112 y los servicios públicos de emergencias", algo que ha vinculado con la "privatización silenciosa" que, en su opinión, "está impulsando" el Gobierno que preside Juanma Moreno y que "tiene consecuencias terribles".

López Gil se ha detenido especialmente en la situación del Infoca, el dispositivo andaluz contra incendios forestales, cuyos trabajadores, según ha subrayado, "llevan meses denunciando la precariedad que padecen, la falta de personal que tienen, el deterioro de los medios materiales con los que trabajan, los problemas importantes que tienen de traslados constantes de su lugar de trabajo o de conciliación".

"Todos estos problemas son consecuencias" de que "el Gobierno de Andalucía está más orientado al desmantelamiento de los servicios públicos que al fortalecimiento de un servicio" que debe afrontar una realidad que es "consecuencia del cambio climático", y que se manifiesta en forma de incendios e inundaciones, según ha añadido el representante del PSOE-A.

Al hilo, López Gil ha denunciado que, en el año 2024, por parte de la Junta "se dejaron de invertir 240 millones de euros en extinción de incendios", tras lo que ha puesto de relieve que, en los últimos días, se han registrado en la comunidad autónoma varios incendios forestales "muy preocupantes" en cuanto que "han subido este fin de semana un poco las temperaturas".

Tras remarcar que "el más preocupante" de estos incendios se ha registrado en el término municipal onubense de Almonte, el secretario de Comunicación del PSOE-A ha aseverado que los andaluces no se pueden permitir "otro verano de improvisación" en esta materia, tras la "experiencia" del año pasado, cuando se registraron los "peores incendios" y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, permaneció "de vacaciones y no suspendió" las mismas ni visitó las zonas afectadas.

Moreno "sólo apareció en la feria de Málaga" para asistir a "una corrida" de toros mientras se estaban registrando "los peores incendios que ha padecido esta comunidad", según ha criticado López Gil.

LA "VERDAD" SOBRE LA LABOR DEL 112 TRAS EL ACCIDENTE DE ADAMUZ

Por otro lado, el representante socialista se ha hecho eco de la comparecencia, este pasado lunes, del presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ante la comisión de investigación constituida en el Senado sobre el estado de la red ferroviaria en España, en relación al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero que se saldó con 46 fallecidos.

Fernando López Gil ha señalado que en dicha comparecencia se escucharon "declaraciones muy graves" por boca del citado representante de las víctimas del siniestro, quien "volvió a denunciar el caos que vive el 112" y que tuvo dicho sistema de emergencias durante "la noche del fatal accidente", según ha relatado el representante socialista, que ha llamado la atención acerca de una frase "demoledora" que, según ha destacado, dijo Mario Samper, la de que, "cuando alguien no da los datos, no sé si tiene algo que ocultar".

Al hilo, el secretario de Comunicación ha remarcado que desde el PSOE-A llevan "meses reclamando" a la Junta de Andalucía "información" y que "cuente y explique qué pasó la noche del accidente con el 112", cuyos profesionales, según ha abundado Fernando López Gil, "dijeron que aquello funcionó porque estaban trabajando con su agenda particular y con sus teléfonos, pero que no eran capaces de que el sistema funcionara y que tuviesen un sistema acorde a la emergencia que se había producido".

López Gil ha concluido sentenciando que, también en relación a este caso, "Andalucía merece" conocer "la verdad", y las víctimas de Adamuz "merecen también el respeto que no está dándoles el presidente de la Junta", según ha finalizado el secretario de Comunicación del PSOE-A.