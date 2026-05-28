PSOE-A avisa a Moreno que la comunidad educativa "tiene prisa por tener gobierno" que aplique la Ley de Bioclimatización

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba. - PSOE-A

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha señalado este jueves que, pese a que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, afirma "no tener prisa" para conformar gobierno en Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A venció y se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, la educación pública "sí tiene prisa por tener un gobierno" que aplique la Ley de Bioclimatización, porque "no podemos esperar un verano más de promesas incumplidas y de titulares vacíos" en relación a este asunto.

Así lo ha señalado la representante socialista en una nota en la que ha subrayado que los niños que "están recibiendo clases en aulas a altas temperaturas" sí "tienen prisa", al igual que "los docentes que están trabajando en clases que parecen hornos".

"Y sí tienen prisa todas esas familias que llevan ocho años esperando promesas que nunca llegan para mejorar las condiciones de sus niños y niñas en las aulas", ha subrayado Patricia Alba, que ha remarcado que en 2020 se aprobó en Andalucía una ley de bioclimatización para mejorar las condiciones en las aulas y la seguridad de las mismas, pero que, "seis años después, no se ha cumplido, no se ha aplicado, ni se han hecho obras en los centros educativos para dar cumplimiento a la misma".

En esa línea, la representante del PSOE-A ha advertido de que "hay patios que no tienen sombra, y hay centros educativos que no tienen las condiciones térmicas adecuadas y dignas".

La secretaria de Educación del PSOE-A ha contextualizado esta reivindicación en la "dignidad" e "igualdad de oportunidades", ya que, a su juicio, "no puede haber niños y niñas estudiando en aulas a 35 ni 40 grados, ni tampoco puede haber docentes trabajando en esas condiciones".