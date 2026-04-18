PSOE de Cijuela (Granada) alerta de "posible delito contra el medio ambiente" tras la instalación de unas alcantarillas

Archivo - Vista general de las pantallas acústicas colocadas en Cijuela. A 28 de enero de 2024, en Cijuela, Granada (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

CIJUELA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Socialista de Cijuela (Granada) ha puesto en conocimiento de las autoridades la instalación de dos alcantarillas por parte del Ayuntamiento "conectadas directamente a una acequia de regadío, lo que puede suponer un delito contra el medio ambiente".

En una nota, la viceportavoz socialista de Cijuela, Ana Peña, ha denunciado así públicamente este sábado, tras varias advertencias ciudadanas, la existencia de "vertidos de aguas pluviales a una acequia de regadío, realizados por el Ayuntamiento, a través de dos alcantarillas conectadas de manera directa, lo que puede ser constitutivo de un posible delito contra el medio ambiente", según ha incidido.

Según la información recopilada por el PSOE, estas conexiones permitirían el vertido continuo de aguas procedentes del sistema de drenaje urbano hacia la acequia, destinada exclusivamente a uso agrícola.

"Esta práctica podría estar alterando la calidad del agua, afectando tanto a los cultivos como al equilibrio del ecosistema asociado, ya que se encuentran en una zona de estacionamiento de vehículos", ha señalado la concejala socialista.

Desde el PSOE explican que los denunciantes consideran que esta actuación "incumple la normativa vigente en materia de gestión de aguas y protección ambiental, al no garantizar la separación adecuada entre aguas pluviales y los canales de riego tradicionales".

Asimismo, advierten del "riesgo de arrastre de contaminantes urbanos, como residuos sólidos, aceites o productos químicos, que podrían perjudicar gravemente a los agricultores y al entorno natural".

Ante esta situación, se exige al Ayuntamiento "una explicación inmediata, así como la adopción urgente de medidas correctoras que incluyan la desconexión de estas alcantarillas y la restauración del correcto funcionamiento de la acequia".

Igualmente, se solicita "la intervención de las autoridades competentes para investigar los hechos y, en su caso, depurar las responsabilidades de este posible delito medioambiental".