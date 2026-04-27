El PSOE se compromete a construir el Hospital de la Alpujarra de Granada "frente a los incumplimientos" de Moreno

La candidata del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, junto a los también candidatos Paco Cuenca y Pilar Sánchez y representantes socialistas de zona - PSOE GRANADA

ÓRGIVA (GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La candidata del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha anunciado en Órgiva el compromiso de María Jesús Montero de impulsar la construcción de un centro hospitalario en la Alpujarra, una infraestructura que los socialistas consideran "prioritaria" dentro de su plan para recuperar la sanidad pública en Andalucía.

Prieto ha criticado la "parálisis y el abandono" del Gobierno de Moreno en esta comarca y ha señalado que "el supuesto hospital proyectado no es más que un bancal lleno de matojos y un cartel". "Esa es la realidad de la gestión del PP en la Alpujarra, ocho años de promesas incumplidas, cambios de nombre y ningún avance real", ha criticado.

En este sentido, ha recordado que el proyecto que planteó en su día el PSOE para la Alpujarra ha pasado de ser un hospital a un centro de alta resolución y, posteriormente, a "un concepto inventado sin contenido" y sin que se haya iniciado ninguna obra. "La Junta ha contado con presupuestos históricos pero si el hospital no está construido ha sido por falta de voluntad política no por falta de recursos", ha afirmado.

Junto a los candidatos Paco Cuenca y Pilar Sánchez y representantes socialistas de zona, Prieto ha subrayado que la Alpujarra es la única comarca andaluza sin un centro hospitalario, pese a contar con más de 25.000 habitantes que tienen que desplazarse más de una hora por carreteras de montaña para recibir atención especializada. "Una situación insostenible y profundamente injusta", ha indicado.

Frente a ello, Prieto ha defendido el compromiso de María Jesús Montero de garantizar la equidad en el acceso a la sanidad, con el objetivo de que ningún ciudadano viva a más de 30 minutos de un centro hospitalario. "Ese es el modelo del PSOE, una sanidad pública cercana, accesible y de calidad", ha asegurado.

Asimismo, ha acusado al Gobierno andaluz de "desmantelar" el modelo de hospitales comarcales y CHAREs impulsado por los gobiernos socialistas. "Moreno Bonilla no solo no ha ampliado esta red, sino que la está debilitando, como ocurre con los hospitales de Motril y Baza o los CHAREs de Guadix y Loja", ha lamentado.

"Es un contrasentido prometer un hospital en la Alpujarra mientras se deterioran los servicios sanitarios existentes en toda la provincia", ha añadido.

Finalmente, Prieto ha apelado a la ciudadanía de la comarca cara a las elecciones autonómicas y ha asegurado que "el 17 de mayo los vecinos y vecinas de la Alpujarra tendrán claro que no pueden seguir con Moreno Bonilla y apostarán por el hospital que necesitan y merecen".

Por su parte, el candidato al Parlamento andaluz, Paco Cuenca, ha aseverado que la Alpujarra "es una de las comarcas de Andalucía más despreciadas por Moreno Bonilla y no puede esperar más" y ha abogado por "revertir" esta situación a partir del 17 de mayo. "Queremos un gobierno socialista en la Junta para devolverle la atención, la inversión y le respeto que merece para no dejar a nadie atrás", ha dicho.

En ese contexto, Cuenca ha indicado que "merece los mismos derechos y oportunidades que el resto de Andalucía. Además del hospital y entre otros proyectos, la mejora de colegios como el de Cádiar, que ahora mismo es la gran vergüenza de la Alpujarra; la construcción del nuevo centro de salud de Ugíjar o la intervención integral, y no actuaciones "parciales e insuficientes", en una vía esencial para la movilidad en la comarca como la A-346.

"Nos comprometemos a dar respuesta a todas esas necesidades mediante un Plan Integral de Desarrollo para la Alpujarra con financiación específica y carácter transversal, que articule inversiones en infraestructuras, servicios públicos, desarrollo económico, turismo sostenible, patrimonio y lucha contra la despoblación", ha detallado.

El proyecto socialista, según ha subrayado, quiere situar a esta comarca "donde le corresponde como espacio de sostenibilidad, convivencia y de derechos para las más de 20.000 personas que viven aquí".

