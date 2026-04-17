PSOE de Córdoba acusa al PP de "hacer cálculo electoral al desmantelar atención por acoso escolar y restituir en 2027"

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya. - PSOE

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha acusado este viernes al gobierno local del PP y a su alcalde, José María Bellido, de "hacer un cálculo electoral por desmantelar la atención del acoso escolar y volver a implantarla en 2027, coincidiendo con las elecciones municipales".

En una rueda de prensa, Moya ha afirmado que "por más veces que el delegado de Seguridad diga que está formando ahora agentes tutores para un futuro, ha desmantelado el servicio de Agente Tutor de la Policía Local al inicio del curso escolar actual, reduciendo su actuación exclusivamente a la educación vial y dejando sin atención el acoso escolar, la violencia de género, los riesgos de Internet y el 'daiting violence'".

La edil ha comentado que "todo ello se hace por cálculo electoral, para volver a ofrecer en 2027 lo que ya había desde 2015 hasta 2025". Alicia Moya se ha centrado en el acoso escolar para "demostrar que el gobierno municipal ha abandonado la atención sobre este problema y otros muchos de la comunidad educativa".

Para ello, ha aportado datos, como que "durante el curso escolar 2024/25 más de 14.000 alumnos participaron en este programa de información y formación que impartían los agentes tutores y 456 las charlas ofrecidas", a lo que ha agregado que "durante el curso escolar actual, y a falta de dos meses para que finalice el curso, ni siquiera se han alcanzado los 2.000 participantes y tan sólo han sido 78 las charlas impartidas".

"La diferencia es clamorosa, ni siquiera la excusa de que el curso no ha finalizado podría salvar unos datos que son vergonzosos", ha considerado, para agregar que "lo más indignante es que el gobierno local llevase a Pleno una declaración institucional promovida por la asociación MIA para proclamar a 'Córdoba ciudad libre de acoso escolar', y que justo un par de meses después mutile gravemente el Programa de Agente Tutor que se ha desarrollado en Córdoba durante diez años".

Moya ha recordado que "el programa de Agente Tutor es un servicio que ha ido evolucionando durante esos diez años, llegando en su momento de máximo impacto a más de 20.000 participantes, y que el trabajo constante hizo que la comunidad educativa confiase cada vez más en estos agentes, para participar cada vez más en la resolución de conflictos y actuaciones particulares en el entorno escolar".

Asimismo, ha expuesto que "el profesorado se siente desbordado ante este problema, y que según el CSIF, el 60% considera que los protocolos que utilizan son poco operativos y que no tienen los recursos suficientes para ser realmente efectivos".

Además, ha apuntado que "el 50% de las charlas del Programa Agente Tutor que los centros demandaban eran sobre acoso escolar, el tema que más le preocupa a la comunidad educativa". "Es decir, de las 456 que se ofrecieron en el curso 2024/25, más de 220 serían de acoso escolar, y durante este curso no se ha dado ninguna, y por supuesto, las atenciones individualizadas a menores y familias han desaparecido", ha esgrimido la edil.

"El gobierno municipal puede anunciar que va a darle un curso a 40 agentes, que el año que viene serán 80, pero el trabajo efectivo que se hacía antes se lo han cargado", ha advertido, para remarcar que "ahora podrá decir que va a montar un servicio estupendo, pero para montar un servicio no hay que destrozarlo, hay que reforzarlo". "Y ahí es donde entra el cálculo electoral: primero se genera un problema de desatención para luego venir a decir que vienen a solucionarlo", ha declarado, para lamentar que "mientras los escolares que aguanten la respiración".