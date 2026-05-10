El PSOE de Córdoba acusa al PP de "improvisación, mala gestión y abandono" del deporte público

El candidato por el PSOE de Córdoba, Mariano Poyato, junto al concejal socialista en el Ayuntamiento Ángel Ortiz. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha reclamado la construcción de un rocódromo municipal cubierto que permita a la ciudad liderar la escalada en Andalucía, frente a lo que consideran un ejemplo más de "improvisación, mala gestión y abandono del deporte público" por parte del gobierno local del Partido Popular.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la situación del actual rocódromo de Vista Alegre evidencia, según han expuesto el candidato al 17 de mayo por el PSOE de Córdoba, Mariano Poyato, y el edil en el Ayuntamiento Ángel Ortiz, que lo han tildado de error de base.

La formación ha concretado que se presentó como una apuesta deportiva ha terminado siendo una "instalación inservible" desde el punto de vista técnico, con una "inclinación inadecuada" que impide tanto la formación de base como la tecnificación. "No es que no se esté aprovechando, es que nunca se diseñó para servir", ha apostillado

Así, han valorado que Córdoba, con temperaturas extremas durante gran parte del año, necesita diseñar infraestructuras deportivas adaptadas a su realidad climática. "No se trata de copiar modelos de otros municipios, sino de planificar con criterio", han criticado, señalando que la ciudad requiere un rocódromo cubierto, bien diseñado y funcional, que garantice su uso durante los doce meses del año y permita el desarrollo real de esta disciplina deportiva.

Por su parte, el concejal socialista Ángel Ortiz ha sido contundente. "El Partido Popular tiene el mayor presupuesto de la historia y dinero sin ejecutar en el Imdeco, pero carece de proyecto. Han renunciado a construir un modelo deportivo público sólido y se limitan a parchear, cuando no a dejar morir instalaciones", ha añadido. Ortiz ha añadido que "lo que está ocurriendo con el rocódromo es el reflejo de una política deportiva sin rumbo, sin ambición y sin interés por disciplinas que no sean las de siempre".

Desde el ámbito autonómico, Poyato ha reforzado esta crítica asegurando que "Córdoba no puede seguir perdiendo oportunidades por la inacción de su Ayuntamiento, pero tampoco por la falta de compromiso real de la Junta de Andalucía", ha señalado Mariano Poyato.

"Frente a un modelo del Partido Popular que, con Moreno al frente, está derivando hacia la privatización encubierta de servicios y equipamientos deportivos, el PSOE va a defender una implicación activa de la administración autonómica para financiar, planificar y garantizar infraestructuras públicas", ha agregado, al tiempo que ha declarado que "apostamos por un modelo deportivo público que genere oportunidades, especialmente para jóvenes, y que entienda el deporte como un derecho y no como un negocio al alcance de unos pocos".

De este modo, la propuesta socialista pasa por una "doble vía", una "gran instalación cubierta" a largo plazo con modalidades de dificultad, velocidad y bloque, y, de forma inmediata, la creación de una red de salas de barrio con espacios de 'boulder' que permitan iniciar a jóvenes y consolidar una base deportiva. El técnico especialista Pedro Rosa ha indicado que "la instalación actual no cumple ninguna función real. Si queremos que la escalada crezca, hay que empezar de cero y hacerlo bien".

Desde un punto de vista técnico, una instalación 'indoor' permitiría un uso continuado durante todo el año, garantizaría la seguridad en la práctica, facilitaría la progresión por niveles y posibilitaría la organización de programas de iniciación, tecnificación y competición, según la formación.

Además, han precisado que una red de espacios de proximidad en barrios ampliaría el acceso al deporte base, especialmente entre población joven, favoreciendo hábitos de vida saludables y la inclusión deportiva.

Se estima que una infraestructura de estas características podría dar servicio directo a varios cientos de usuarios semanales --entre escuelas deportivas, clubes y personas federadas-- y beneficiar "de forma indirecta" a miles de cordobeses, especialmente jóvenes, a través de programas educativos, actividades municipales y uso libre.

En suma, Ortiz y Poyato han concluido que la Córdoba y Andalucía "necesitan abandonar la política de titulares vacíos" y apostar "por inversiones útiles, planificadas y pensadas para la ciudadanía". "No se trata solo de un rocódromo", han insistido, mientras que "se trata de decidir si Córdoba quiere tener un deporte público fuerte o seguir instalada en la dejadez del Partido Popular".