El PSOE de Córdoba advierte que el "fracaso" de Moreno y Fuentes "retrasará la conexión de Sierra Boyera con La Colada"

El candidato por el PSOE de Córdoba para el Parlamento andaluz en las Elecciones Autonómicas del 17 de mayo y portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato por el PSOE de Córdoba para el Parlamento andaluz en las Elecciones Autonómicas del 17 de mayo y portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha advertido este sábado que el presidente provincial, Salvador Fuentes, "intenta desviar la atención de su fracaso en la gestión del agua en la zona norte" tras la reciente denegación de la concesión de aguas del embalse de La Colada.

Según ha emitido la formación en una nota, Morales ha comentado que según Fuentes, la conexión La Colada-Sierra Boyera "no es operativa" porque la Confederación del Guadiana ha denegado la concesión. Sin embargo, el PSOE ha concretado que dicha denegación se debe a "deficiencias técnicas, falta de documentación y ausencia de adecuación al Reglamento de Dominio Público Hidráulico", todas ellas "responsabilidades directas de la Diputación y de la Junta de Andalucía", que había adjudicado la obra del Proyecto de Conexión sin contar con la debida autorización del Organismo de Cuenca.

"En lugar de corregir los errores que han provocado la denegación, el PP intenta abrir ahora un nuevo conflicto con el embalse de Puente Nuevo, buscando confrontación en vez de soluciones", ha señalado el portavoz socialista.

Desde el Grupo Socialista, Morales ha exigido que la Diputación de Córdoba deje de utilizar el agua como arma política; que se rehaga el proyecto con criterios técnicos y no propagandísticos, y que se coordine "de verdad" con las confederaciones y con los ayuntamientos. El candidato por el PSOE de Córdoba ha pedido, finalmente, que la Junta y la Diputación garanticen el abastecimiento "con soluciones y no con anuncios baldíos".