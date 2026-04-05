El PSOE de Córdoba alerta sobre el pago de las guardias y la "fuga de médicos" en Andalucía

El diputado andaluz por el PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado andaluz por el PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez ha recriminado que los ocho años de Gobierno de Juanma Moreno han consolidado a Andalucía "entre las comunidades peor situadas en el pago de las guardias médicas", circunstancia que ha provocado una "fuga de médicos" en la comunidad.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, la gestión sanitaria del PP andaluz deja "a médicos con peores retribuciones en las guardias y una Junta incapaz de ofrecer condiciones laborales competitivas", ha señalado Ruiz. Los informes retributivos más recientes constatan que Andalucía ocupó en 2024 posiciones de cola en varios conceptos vinculados a las guardias, sobre todo "en jornadas festivas y en algunos cursos de residencia".

Para el parlamentario socialista, esta política retributiva es "una de las causas directas" de la "pérdida de profesionales que sufre la sanidad pública andaluza". "Cuando una comunidad paga peor, ofrece menos estabilidad y encadena contratos precarios, el resultado es evidente: médicos y enfermeras se marchan a otros territorios donde se les valora más y se les ofrece un proyecto profesional digno", ha asegurado.

En esa línea, ha precisado que el Colegio de Enfermería de Córdoba ha alertado de que 598 enfermeras cursaron baja por traslado a otras provincias entre 2020 y 2024, con un "saldo negativo de 138 profesionales, y atribuye ese éxodo a la búsqueda de mejores condiciones laborales y a la precariedad de las contrataciones del SAS".

En esta línea, Ruiz ha advertido de que esta fuga de profesionales "no es un problema aislado de Córdoba, sino una realidad que se extiende por toda Andalucía ante la incapacidad de la Junta para ofrecer respuestas eficaces a médicos y enfermeras que terminan su formación y buscan estabilidad laboral".

Mientras otras comunidades están poniendo en marcha programas de fidelización para MIR con contratos de entre uno y tres años e incentivos competitivos, en Andalucía los sindicatos médicos "vienen denunciando una planificación insuficiente, retribuciones poco atractivas y una contratación precaria que no garantiza continuidad ni futuro".

"Ésta es la consecuencia de la mala gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno: una sanidad peor considerada por los ciudadanos, peor tratada con sus profesionales y cada vez más debilitada", ha afirmado el diputado socialista, que ha reclamado "medidas reales" para "mejorar salarios, dignificar las guardias, acabar con la temporalidad y ofrecer estabilidad a quienes sostienen cada día la sanidad pública andaluza".

"Si la Junta no cambia de rumbo, Andalucía seguirá formando excelentes profesionales para que luego se marchen a trabajar fuera, y por eso las próximas elecciones andaluzas van a ser, en gran medida, un referéndum sobre la defensa de la sanidad pública", ha concluido Ruiz.