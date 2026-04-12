El PSOE de Córdoba critica al Ayuntamiento por "beneficiar" 1,2 millones a empresas privadas frente a eventos públicos

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CÓRDOBA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reprochado al Gobierno local del PP por "premiar y beneficiar" a empresas privadas de conciertos y espectáculos con hasta 1,2 millones en subvenciones frente a otros eventos de promoción pública que no llegan ni al 40% de lo que destina a compañías privadas.

En una nota emitida por el PSOE de Córdoba, la edil se ha referido a que el pasado martes 7 de abril "asistimos con estupor a un pleno extraordinario del Ayuntamiento, en el que el Gobierno del PP llevaba la propuesta de aprobar 1.200.000 euros para dar a empresas privadas que montan espectáculos musicales en Córdoba con ánimo de lucro, a modo de subvención".

El PSOE ya había presentado una reclamación al Consejo del Instituto Municipal de Artes Escénicas cuando propuso "regalar estos 1,2 millones como patrocinio a empresas privadas de conciertos", un consejo en el que el PP aprobó una modificación del Plan de Subvenciones para quitar parte del dinero de la gestión de los teatros municipales de Córdoba y dárselo a empresas privadas.

"El dinero que podía ser para el Gran Teatro, Teatro Góngora y Teatro de la Axarquía para hacer mejoras en la programación y en la infraestructura de estos espacios escénicos se va para subvencionar festivales como los de la Plaza de Toros y el Córdoba Live", ha lamentado Bernal.

La socialista ha comentado que el consejo del IMAE desestimó las reclamaciones del PSOE sobre la "infame gestión del PP con el dinero público", y que el pasado martes el Gobierno de Bellido aprobó en pleno municipal "dar este dinero a empresas privadas de conciertos" gracias a la mayoría absoluta del PP.

Asimismo, Bernal ha cuestionado "por qué se da dinero a estas empresas y no a otras muchas que organizan espectáculos en Córdoba, además de tildar de "incoherente" que frente al 1.200.000 euros que va a regalar a empresas privadas, a la Noche Blanca del Flamenco no va a llegar ni 450.000 euros, siendo un evento de relevancia organizado por el Ayuntamiento que da identidad a la ciudad y revierte en toda la ciudadanía.

"Aquí se demuestra cuáles son las prioridades del PP y cómo usan el dinero de todos los cordobeses y cordobesas", ha concluido.