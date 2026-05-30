El PSOE de Córdoba critica el "enésimo retraso" del PP con el Pabellón de la Juventus

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha mostrado su preocupación por la situación del futuro Pabellón de la Juventud después de comprobar, en el último consejo rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), que la licitación aprobada el pasado mes de abril sigue sin aparecer publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Tal y como ha señalado la formación en una nota de prensa, el PSOE considera "especialmente grave" que, tras años de anuncios, retrasos y procedimientos fallidos, el Gobierno municipal del Partido Popular "continúe sin materializar avances reales sobre una infraestructura estratégica y largamente demandada por el Distrito Sur".

De esta manera, el concejal socialista Ángel Ortiz ha advertido de que "una vez más, el Partido Popular vuelve a demostrar que no es creíble con el Pabellón de la Juventud. Después de aprobar la licitación en abril, semanas después seguimos sin verla publicada en lo que ya es el enésimo retraso de esta infraestructura. No es un problema técnico, es un problema de prioridades políticas".

Ortiz ha señalado que la falta de avances reales contrasta con la utilización propagandística del proyecto por parte del Gobierno municipal. "Da la sensación de que el PP solo tiene prisa con el Pabellón de la Juventud cuando necesita titulares o se acercan periodos electorales. Mientras tanto, el solar continúa vacío y el Distrito Sur sigue esperando".

Desde el PSOE han señalado que el anterior procedimiento de licitación ya quedó desierto por la ausencia de empresas interesadas, lo que puso de manifiesto las dudas existentes sobre el modelo de concesión elegido por el Partido Popular.

Los socialistas han considerado que la falta de publicación de esta nueva licitación "vuelve a generar incertidumbre sobre la viabilidad real del proyecto y sobre la confianza que despierta incluso dentro del propio Gobierno municipal". "El problema ya no es solo el retraso. El problema es la sensación permanente de improvisación y de falta de compromiso real con una infraestructura que el Distrito Sur lleva demasiados años esperando", ha explicado Ortiz.

El Grupo Municipal Socialista ha querido dejar claro que su posición responde a la preocupación legítima por el abandono que sufre el Distrito Sur y por la falta de avances efectivos en uno de sus proyectos históricos más importantes.

"Nos preocupa profundamente que Córdoba vuelva a perder una oportunidad por culpa de la falta de ambición y de gestión del Gobierno municipal. El Distrito Sur merece certezas, respeto y hechos concretos después de tantos años de espera", ha afirmado el edil socialista.

El PSOE ha subrayado que el antiguo Pabellón de la Juventud fue demolido en 2019 y que, más de seis años después, el solar continúa sin actividad mientras se suceden anuncios que nunca terminan de concretarse.

A pesar de ello, los socialistas han reiterado su "compromiso firme" con la construcción de esta infraestructura deportiva y social.

"Nosotros sí creemos en el Pabellón de la Juventud y vamos a seguir defendiendo su ejecución desde la responsabilidad, el rigor y el compromiso con el Distrito Sur. Queremos que se haga cuanto antes, pero también que se haga bien y que no vuelva a quedarse en otro anuncio incumplido", ha concluido Ángel Ortiz.