El PSOE de Córdoba destaca que más de 300.000 cordobeses se han beneficiado de las subidas salariales

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado por el PSOE de Córdoba en el Congreso Alberto Mayoral ha destacado que "las políticas del Gobierno de España han elevado los salarios de más de 300.000 trabajadores cordobeses". Mayoral ha esgrimido que el salario medio ha aumentado un 23 por ciento desde 2018, los salarios más bajos han crecido un 42 por ciento y más de 40.000 cordobeses se benefician directamente de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional impulsadas por el Gobierno de España.

En este sentido, ha señalado que más de 300.000 trabajadores asalariados de la provincia de Córdoba se benefician de un mercado laboral con mejores salarios que en 2018, según ha precisado la formación en una nota.

Así lo ha destacado el diputado socialista por Córdoba tras conocerse los últimos datos sobre evolución salarial, que reflejan un incremento del 23 por ciento en el salario medio desde la llegada del PSOE al Gobierno de España y una mejora del 42 por ciento entre los salarios más bajos.

"Estamos hablando de familias trabajadoras, de jóvenes que encuentran mejores oportunidades y de una economía provincial más fuerte. Cuando mejoran los salarios, mejora la vida de la gente, pero también mejora Córdoba", ha apostillado.

Al hilo, Mayoral ha subrayado que las políticas impulsadas por el Gobierno de España han permitido que el crecimiento económico llegue a una parte "cada vez más amplia de la sociedad". "Las subidas del Salario Mínimo han supuesto una mejora directa para más de 40.000 trabajadores cordobeses. Es una de las decisiones más importantes que se han tomado en los últimos años para dignificar el trabajo y mejorar la vida de miles de familias", ha señalado.

También, el diputado socialista ha destacado que la mejora no se limita a quienes perciben el salario mínimo. "El dato más relevante es que también ha crecido el salario medio. Eso significa que la mejora salarial alcanza al conjunto de los trabajadores. Hablamos de más de 300.000 asalariados cordobeses que forman parte de un mercado laboral con mejores salarios, más estabilidad y más derechos que hace unos años", ha concretado.

Además, Mayoral ha apostillado que Córdoba registra actualmente cifras récord de afiliación a la Seguridad Social, "consolidando el mayor nivel de empleo de su historia reciente". "Hoy hay más personas trabajando, más personas cotizando y mejores salarios que en 2018. Ésa es la mejor demostración de que proteger a los trabajadores, fortalecer la negociación colectiva y apostar por el empleo de calidad no solo es compatible con el crecimiento económico, sino que es la mejor forma de conseguirlo", ha abundado.

El diputado socialista ha defendido que la Reforma Laboral, la recuperación de derechos laborales y las mejoras salariales han contribuido a reforzar la economía provincial. "Cada subida salarial tiene un efecto directo en nuestros barrios, en nuestros comercios, en nuestra hostelería y en nuestros autónomos. Cuando una familia tiene más capacidad para consumir, se mueve toda la economía. Por eso hablar de salarios es hablar también de crecimiento económico y de oportunidades para Córdoba", ha opinado.

Mayoral ha concluido asegurando que "más de 40.000 cordobeses se benefician directamente del Salario Mínimo, más de 300.000 asalariados forman parte de un mercado laboral con mejores salarios y Córdoba registra hoy niveles históricos de empleo", al tiempo que valorar que "son avances que tienen detrás decisiones políticas concretas impulsadas por el Gobierno de España y que están contribuyendo a construir una provincia más próspera y con más oportunidades para todos".