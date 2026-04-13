El PSOE de Córdoba exige "explicaciones urgentes" a Moreno y Fuentes por los niveles de nitrato en el agua de consumo

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba y candidato al Parlamento andaluz por la provincia en las Elecciones Andaluzas del 17 de mayo, Esteban Morales, afea los niveles de nitrato en el agua de consumo en Córdoba. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba y candidato al Parlamento andaluz por la provincia en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Esteban Morales, ha exigido este lunes "explicaciones urgentes" a los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Diputación provincial por "los niveles de nitratos en el agua de consumo en varios municipios de Córdoba".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el Grupo Socialista Provincial ha mostrado su "profunda preocupación" tras las recientes informaciones publicadas sobre la presencia de niveles elevados de nitratos en el agua de consumo en varias localidades, por lo que Morales ha advertido de "la falta de transparencia y de información clara hacia la ciudadanía sobre un asunto que afecta directamente a la salud pública".

En este sentido, los socialistas han alertado de que la opacidad tanto de la Delegación de Salud del Gobierno andaluz como de la propia Diputación Provincial está generando una "creciente alarma social entre los vecinos".

Asimismo, los socialistas han exigido "explicaciones inmediatas" tanto a la Delegación de Salud de la Junta como al presidente de la Diputación de Córdoba y presidente de la empresa pública de aguas Emproacsa, Salvador Fuentes.

En este sentido, el Grupo Socialista ha reclamado que se informe con "total transparencia" sobre los niveles reales de nitratos detectados en cada localidad, que se detalle qué controles se están realizando y con qué frecuencia, que se expliquen las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del agua de consumo, y por último que se aclaren los protocolos de actuación en aquellos puntos donde los niveles son más elevados. Asimismo, el PSOE de Córdoba ha solicitado la comparecencia urgente de los responsables políticos y técnicos en la Diputación de Córdoba para dar cuenta de la situación y responder a las dudas de la ciudadanía.

De manera específica, desde el Grupo Provincial han precisado el caso del municipio de Obejo, donde "pleno tras pleno venimos preguntando de forma oral cuál es el motivo por el que se está abasteciendo de agua mediante cisternas, sin que hasta la fecha hayamos recibido ninguna respuesta clara por parte del presidente de la Diputación, que de manera reiterada ha eludido dar explicaciones".

"Estamos hablando de un tema extremadamente sensible que afecta a la salud de miles de vecinos y vecinas de la provincia. No caben medias tintas ni silencios", ha señalado Esteban Morales, al tiempo que ha concretado que "la ciudadanía tiene derecho a saber qué agua está consumiendo y qué riesgos existen".

Por último, los socialistas han instado a las administraciones competentes a actuar "con la máxima diligencia y coordinación" para corregir esta situación, garantizando "en todo momento" el acceso a agua potable segura en todos los municipios de la provincia.