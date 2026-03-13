El PSOE Córdoba llama al "diálogo y el acuerdo" para poner fin a la huelga de grúas que frena la construcción

Reunión del PSOE con loos gruistas. - PSOE

CÓRDOBA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha defendido este viernes "la necesidad de recuperar de manera inmediata el diálogo entre la patronal y los trabajadores para poner fin cuanto antes a la huelga indefinida de operadores de grúa torre que afecta a la totalidad de obras con grúa de la capital", al tiempo que ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones planteadas por este colectivo.

Tras una reunión del Grupo Municipal con los trabajadores afectados, la edil ha comentado en una nota que se han puesto en contacto con Construcor para "pedirle que se siente a negociar, ya que estamos seguros de que hablando ambas partes pueden alcanzar el entendimiento".

González ha subrayado que "se trata de un conflicto que debe resolverse con urgencia, no sólo por justicia con unos trabajadores que están reclamando una actualización de sus condiciones salariales acorde con la responsabilidad del puesto y dentro del proceso de negociación provincial, sino también por el impacto que esta situación está teniendo sobre muchas familias cordobesas".

En este sentido, la edil socialista ha señalado que "la prolongación de la huelga afecta directamente al bienestar de las familias de los trabajadores, que sostienen una reivindicación legítima mientras ven cómo se alarga innecesariamente un conflicto que podría desbloquearse con voluntad real de negociación".

Pero además, González ha advertido de que "mantener paralizadas o ralentizadas promociones de vivienda, tanto protegida como libre, agrava aún más el problema de acceso a la vivienda que ya sufren muchos cordobeses". "Córdoba no puede permitirse que promociones necesarias para la ciudad sigan acumulando retrasos mientras quienes tienen capacidad para sentarse y resolver el conflicto siguen sin dar una respuesta", ha apuntado.

La concejal del PSOE ha recordado que "entre las obras afectadas se encuentra la promoción de 392 viviendas de VPO de Vimpyca en Jardines de la Almunia, además de otras actuaciones residenciales que también se ven perjudicadas por la paralización derivada de la huelga". "También obra pública como el centro de salud de El Naranjo o la nueva comisaría de la Policía Nacional", ha apostillado.

González ha insistido en que, según han trasladado los propios trabajadores, "la reivindicación puede abordarse dentro del marco de la negociación provincial sin necesidad de modificar el convenio general del sector", por lo que ha defendido que "hay margen para alcanzar un acuerdo si existe voluntad por parte de la patronal".

También, ha declarado que "la prolongación de esta situación está generando retrasos, sobrecostes y perjuicios no sólo para las empresas directamente implicadas, sino para el conjunto del sector de la construcción en Córdoba, además de poner en riesgo la finalización en plazo de promociones muy necesarias para la ciudad".

"RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS PARTES"

Por todo ello, González ha apelado a la responsabilidad de todas las partes implicadas, especialmente de la patronal y de las promotoras, para favorecer una salida dialogada y rápida".

"El PSOE defiende el diálogo como única vía útil para resolver este conflicto, pero quiere dejar claro también que las reivindicaciones de estos trabajadores son justas, legítimas y merecen una respuesta", ha aseverado la edil.

En su opinión, "resolver esta situación es urgente por las familias de los huelguistas, por el normal desarrollo de las obras y por las muchas cordobesas y cordobeses que necesitan que las viviendas en construcción, protegidas o libres, puedan terminarse en plazo y no se siga agravando el problema de acceso a la vivienda en la ciudad".