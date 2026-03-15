El PSOE de Córdoba pide a la Junta "que cumpla" con el Centro de Artesanía de los Pedroches y los Talleres de Formación

La secretaria general del PSOE de Córdoba y el alcalde de El Viso, Juan Díaz Caballero. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido al Gobierno de la Junta de Andalucía que "cumpla con la parte que le corresponde a la administración andaluza" en la creación del Centro de Artesanía de Los Pedroches y consigne presupuesto para adecuar parte del edificio en el que se ubica este equipamiento como zona de talleres en la que los artesanos de la comarca puedan transmitir sus enseñanzas a los futuros emprendedores.

En una nota emitida a los medios, Crespín y el alcalde de El Viso, Juan Díaz Caballero, han precisado que este centro se puso en marcha con el anterior gobierno socialista en la Junta con un proyecto piloto de la mano de la Fundación Savia, el Ayuntamiento de El Viso y los artesanos de la zona, con el compromiso municipal de adquirir un edificio como sede y de la Diputación de adecuar la primera y segunda planta como zona expositiva y área de formación.

"Ayuntamiento y Diputación han cumplido, pero el cambio de gobierno en la Junta dejó a la administración andaluza sin concretar su participación", han informado Crespín y Díaz Caballero, que han reclamado al Gobierno de Moreno "un esfuerzo inversor" para que no se pierda el talento y el oficio de los artesanos de Los Pedroches y puedan formar a las nuevas generaciones que les tomen el relevo.

Al hilo, el alcalde ha insistido en que han presentado varias enmiendas al Presupuesto de la Junta tras haberse reunido previamente con los delegados del Gobierno en Córdoba y la delegada provincial de comercio. "Mucho apoyo de palabra, pero de los talleres de formación, nada", ha añadido.

La comarca de Los Pedroches ha sido declarada como Zona de Interés Artesanal (ZIA), siendo una de las comarcas de Andalucía con mayor número de artesanos. "El centro", ha afirmado Díaz Caballero, "se crea para recoger la tradición artesanal existente en la comarca y para formar, difundir y mejorar a los productores y productos artesanos de Los Pedroches, ofreciendo además un punto de encuentro donde realizar exposiciones de los distintos oficios artesanos".