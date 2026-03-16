El PSOE de Córdoba valora la "rapidez y eficacia" del decreto estatal para paliar los efectos del temporal

María Jesús Serrano y Rafi Crespín (centro), junto con otros cargos públicos y orgánicos socialistas en Baena. - PSOE

BAENA (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la alcaldesa de Baena (Córdoba), la socialista María Jesús Serrano, han valorado este lunes la "rapidez y la eficacia" del decreto estatal, aprobado por el Gobierno de España, "con medidas superiores a 7.000 millones de euros para mitigar los efectos ocasionados por el tren de borrascas, incluyendo 2.800 millones para reparar los daños que el temporal ha provocado en las explotaciones agrícolas y ganaderas y que estarán en las cuentas corrientes de los damnificados en abril próximo".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, las dirigentes socialistas han aplaudido el decreto que "el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero ha aprobado en una estrategia que brinda una respuesta ágil y contundente a la crisis y que asegura que los recursos lleguen con rapidez a quienes trabajan el campo, para facilitar la recuperación del sector tras los daños causados por las recientes borrascas".

En este contexto, Crespín ha asegurado que las ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros destinadas a vecinos y agricultores afectados "estarán en sus cuentas corrientes el próximo mes de abril", por lo que ha incidido en la "celeridad que el Gobierno está dando a la tramitación del decreto por el temporal". Además, ha cifrado en torno a "7.000 las familias que podrían acceder a estas ayudas, habida cuenta de que Baena tiene alrededor de 4.500 perceptores de la PAC".

Entre las medidas contempladas, ha dicho Crespín, "figuran ayudas directas a la renta de los afectados, apoyos vinculados a los seguros agrarios y créditos con condiciones favorables como los avalados y bonificados por el ICO o Saeca. Este conjunto de recursos permitirá que las y los profesionales del campo puedan relanzar cuanto antes sus actividades y contribuir así al dinamismo económico tanto de la provincia de Córdoba como de toda Andalucía".

Los daños, en el caso de Baena, "ascienden según las primeras estimaciones a alrededor de 27 millones de euros en explotaciones agrarias y ganaderas, a los que se suman otros 1,4 millones cuantificados por el Consistorio por afecciones a infraestructuras y equipamientos".

Crespín ha señalado que "el PSOE mantiene un firme compromiso con el sector rural, y el empeño por estar al lado del campo andaluz refleja la prioridad que representa para este partido político proteger y potenciar un ámbito clave para la economía y la sociedad regional, especialmente en momentos difíciles provocados por fenómenos meteorológicos adversos".

La dirigente socialista ha aclarado que "estos fondos se suman a otros 1.100 millones de euros que el Gobierno de España ha transferido al Gobierno andaluz en materia de ayuda extraordinaria para el campo andaluz".

Las primeras estimaciones sobre el terreno, según ha precisado, "cifran en cerca de 27 millones de euros los daños ocasionados en el olivar de Baena por la pérdida de materia prima a causa de las lluvias, sin contar el impacto económico en cooperativas y almazaras, todo ello en un momento clave para la finalización de la campaña de recogida de la aceituna".

Sobre el plan anunciado por la Junta de Andalucía con ayudas de hasta 1.700 millones, Crespín ha pedido al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, "fechas concretas y celeridad, porque aún no sabemos cúando y cómo llegará", al tiempo que ha pedido a la Diputación de Córdoba, también gobernada por el PP, que "se deje de discriminaciones y atienda en igualdad de condiciones a todos los damnificados".

Por su parte, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha explicado que el Ayuntamiento ha remitido al Gobierno de España, a través de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, la documentación correspondiente a las incidencias registradas, que se han cuantificado en "1,4 millones de euros en actuaciones de emergencia". Junto a ello, el Consistorio ha derivado a la Junta de Andalucía información relativa a los daños en caminos rurales e infraestructuras agrarias.

Serrano ha indicado que el Ayuntamiento ya ha llevado a cabo "intervenciones urgentes para restablecer el acceso a diversas explotaciones agrícolas, entre ellas la apertura del camino de Torreparedones y del camino de la I, que permitió el acceso a fincas agrícolas tras el corte de la carretera CO-3125 en dirección a Cañete de las Torres (Córdoba), además de la inspección del cordel Córdoba-Jaén, una vía pecuaria muy utilizada por los agricultores".

La alcaldesa ha insistido en la importancia de la colaboración entre administraciones para resolver los problemas provocados por el temporal, porque "los vecinos, autónomos y empresarios lo que necesitan es coordinación institucional y lealtad entre las diferentes administraciones, y sobre todo medidas que lleguen a auxiliarles con rapidez y eficacia".

En este sentido, ha pedido a las demás administraciones "la misma agilidad que el Gobierno de España", en especial a la Junta de Andalucía, con, "por ejemplo, la carretera 3125 a Cañete de las Torres y al yacimiento de Torreparedones, sobre la que se ha hecho una actuación puntual de emergencia pero necesita mucho más, así como un plan de ayudas de rehabilitación municipal de viviendas dañadas como consecuencia de las lluvias".

Serrano, quien ha comentado que el Ayuntamiento ha tenido que actuar de emergencia y adelantarse para ayudar a vecinos y agricultores, a estos últimos para que pudiesen acceder a recoger sus aceitunas, se ha referido también a la Diputación, a la que ha pedido "igualdad de trato".

La alcaldesa ha comentado que "hay pueblos que han recibido ayudas por daños en sus infraestructuras, no sabemos con qué criterios, y otros aún estamos esperando respuesta" del presidente de la Diputación, el popular Salvador Fuentes, "habiendo pasado ya informes sobre daños en infraestructuras por el temporal". Así, ha urgido a la Diputación a poner en marcha un programa con fondos propios para paliar las necesidades de los municipios, "independientemente del color político de cada uno".

La visita de Crespín a Baena se completa este mismo lunes con la celebración en Castro del Río (Córdoba) de una reunión comarcal en el Guadajoz con cargos orgánicos e institucionales del territorio, para preparar la estrategia electoral de cara a la celebración de las próximas elecciones autonómicas.