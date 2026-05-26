PSOE-A cree que "no hay debate" sobre un posible superdomingo electoral y que Sánchez es quien más mueve a sus votantes

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, en rueda de prensa. - FERNANDO COTO MARÍN/PSOE-A

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha sostenido este martes que "no hay debate" sobre la posibilidad de que las elecciones generales y las locales previstas para el próximo año 2027 se celebren en la misma fecha, en un 'superdomingo' electoral, porque "nunca se ha hablado" de esa opción "por parte del presidente del Gobierno de España", Pedro Sánchez, que es a quien le corresponde convocar las elecciones generales, según ha recordado, al tiempo que ha defendido que, ahora mismo, el también secretario general del PSOE es quien "mueve más al electorado socialista".

Son ideas que Fernando López Gil ha trasladado en respuesta a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A, en Sevilla, en la que ha defendido también que Pedro Sánchez siga gobernando en España sin adelantar la fecha de los comicios generales "mientras tenga la capacidad de seguir mejorando la vida de la ciudadanía" con medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones, la defensa de "la paz en el mundo" y la creación de empleo, y desde la premisa de que "lo que es bueno para España es bueno para el PSOE".

De igual modo, ha defendido que "no hay nadie" ahora mismo que "mueva más al electorado socialista que el presidente del Gobierno", por lo que, aunque haya candidatos del PSOE en las próximas elecciones locales que prefieran que "el debate de los asuntos municipales no se mezcle con el de los asuntos nacionales" en dichos comicios previstos para mayo de 2027, "por la movilización del electorado no será" que quieran que no coincidan elecciones generales y locales en un mismo domingo, porque "no hay nadie con mayor capacidad de mover el electorado del PSOE y de la izquierda que Pedro Sánchez", según ha remarcado.

Asimismo, y preguntado por la opinión que trasladó este pasado lunes el expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE Felipe González sobre que debería haber elecciones generales este mismo año 2027, López Gil ha respondido que, "con todo respeto", el que fuera presidente entre 1982 y 1996 "dejó de ser una fuente del PSOE hace mucho tiempo".

"ROTOS" POR LA INVESTIGACIÓN SOBRE ZAPATERO

Por otro lado, y tal como indicara la semana pasada en una entrevista, el secretario de Comunicación del PSOE-A ha señalado que en su partido están "ahora mismo rotos" respecto a lo que se está conociendo en los últimos días en relación a la investigación que afecta al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

"Nos sentimos destrozados por lo que estamos viviendo, sinceramente", ha señalado López Gil antes de apostillar que los socialistas esperan que "no sea verdad" la "concatenación de información" que se está difundiendo. "Necesitamos que esto no sea verdad", ha remachado.

En todo caso, ha querido trasladar el "respeto absoluto a la justicia" por parte del PSOE-A, y ha reivindicado el derecho a la "presunción de inocencia", tras lo que ha incidido en señalar que lo que están "esperando y deseando" todos los socialistas es que "se produzcan las explicaciones necesarias, y que toda la información que está saliendo al final tenga una explicación que sea real, y que las palabras que se ponen muchas veces atribuidas al presidente Zapatero terminen siendo claramente explicadas, aclaradas, y que en ningún caso determine que tenga ningún ejercicio de responsabilidad", ha concluido.