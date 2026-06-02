El PSOE critica que el gobierno local del PP alienta "una privatización encubierta" de la Feria de Córdoba

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya. - PSOE

CÓRDOBA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este martes que el gobierno municipal del PP está "permitiendo una privatización encubierta" de la Feria de Nuestra Señora de la Salud al "tolerar un incremento de los cierres institucionales en las casetas y una creciente limitación del acceso libre a espacios que forman parte de la esencia de la fiesta cordobesa".

En una rueda de prensa, la edil socialista ha destacado que "una de las principales señas de identidad de la Feria de Córdoba es su carácter abierto y público, una singularidad que distingue a la ciudad y que constituye uno de sus principales atractivos turísticos".

Sin embargo, Moya ha advertido de que "cada vez son más los cordobeses que se encuentran con un portazo en la puerta de una caseta". Según ha explicado, "durante esta edición numerosos ciudadanos han trasladado al Grupo Socialista sus quejas por haber visto restringido el acceso a diferentes espacios del recinto ferial".

"La sensación generalizada es que la feria se está privatizando poco a poco", ha aseverado, para pedir al PP que "cuide aquello que hace única a la feria y que no permita que se deteriore por intentar contentar a determinados caseteros".

Desde el PSOE han recordado que "las bases actualmente vigentes permiten a las casetas cerrar hasta cuatro jornadas completas y ampliar determinados cierres de ocho a 12 horas cuando exista una justificación considerada suficiente por la Delegación de Fiestas y Tradiciones".

"Lo preocupante es que cada vez son más las casetas que encuentran motivos para cerrar al público y nadie ha explicado cuáles son exactamente los criterios para considerar que esas justificaciones son válidas", ha señalado Moya.

Ante esta situación, el Grupo Socialista registrará una petición formal para conocer el número exacto de actas levantadas por la Policía Local por denegación de acceso a casetas durante la Feria de 2026: "Queremos saber cuántas denuncias se han producido y, sobre todo, qué recorrido tienen esas actas, porque preocupa que muchas de ellas terminen directamente en un cajón sin ninguna consecuencia", ha advertido.

TOLDOS, ÁRBOLES Y "FALTA DE PLANIFICACIÓN"

Respecto a la instalación de toldos en el recinto ferial, Moya ha reconocido que "cualquier medida que contribuya a reducir la temperatura es positiva", aunque ha criticado "la diferencia entre los anuncios realizados por el alcalde y los resultados reales".

"Bienvenidos sean los grados que ayuden a mitigar el calor, pero no se puede compartir el triunfalismo del gobierno municipal", ha apuntado, para remarcar que "lo verdaderamente importante es planificar una estrategia integral de sombra y confort climático".

La concejal ha recordado además que "los propios estudios realizados indican que el arbolado resulta incluso más eficaz que los toldos para reducir la temperatura ambiental", de modo que "si los árboles son el doble de efectivos, la conclusión es evidente". "Córdoba necesita más árboles en El Arenal y una apuesta decidida por la infraestructura verde", ha defendido.

"UNA FERIA SIN ORDENANZA TRAS DOS MANDATOS DE PROMESAS"

El PSOE ha criticado igualmente "la falta de avances en la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Feria, una normativa comprometida por el gobierno local que sigue sin ver la luz".

"La incapacidad de gestión del PP es evidente", ha manifestado la concejal, quien ha comentado que "presentaron un borrador en julio de 2025, lo incorporaron al Plan Normativo en abril de 2026 y, aún así, la feria de este año se ha celebrado nuevamente con bases provisionales y soluciones temporales".

La edil considera que "esta situación genera inseguridad jurídica y favorece que determinadas infracciones de las bases queden sin consecuencias efectivas". "Es inaceptable que la feria de 2026 se haya celebrado sin una ordenanza definitiva porque el alcalde ha sido incapaz de culminar su tramitación", ha subrayado.

"OBRAS PENDIENTES Y PROBLEMAS DE MOVILIDAD"

La concejal socialista también ha reprochado "la ausencia de avances en las actuaciones estructurales comprometidas para El Arenal, especialmente las infraestructuras a cota cero y el soterramiento de las conducciones eléctricas".

Así, ha indicado que llevan años "escuchando promesas sobre la modernización definitiva del recinto ferial, pero no se conoce cuándo se ejecutarán unas obras imprescindibles para el futuro de la feria". En materia de movilidad, el PSOE considera que "continúan existiendo importantes carencias, especialmente en el transporte público".

"Los usuarios han vuelto a sufrir retrasos y largas esperas, porque Aucorsa no dispone de una flota suficiente para responder a eventos extraordinarios como la feria", ha afirmado, para apostillar que "además, este año se han eliminado determinados servicios de apoyo que utilizaban los taxistas durante sus jornadas laborales en el recinto".

Por todo ello, Moya ha exigido al gobierno municipal "la aprobación inmediata de la Ordenanza Municipal de Feria, la ejecución de las obras de modernización pendientes en El Arenal y la adopción de medidas que garanticen la protección del carácter abierto y público de la Feria de Córdoba".

En su opinión, "no podemos compartir el balance triunfalista del gobierno municipal", dado que el hecho de que "la ciudadanía disfrute de la feria no significa que no existan problemas importantes que resolver". "Córdoba merece una feria mejor gestionada, más abierta, más accesible y con una planificación de futuro a la altura de lo que representa para la ciudad", ha agregado.

Al margen de su valoración política, Moya ha trasladado el agradecimiento del PSOE a "todas las personas que hacen posible la celebración de la feria", de forma que ha reconocido "el trabajo de los empleados municipales y de todos los profesionales que durante nueve días han permitido que Córdoba disfrute de su feria en las mejores condiciones posibles: trabajadores de Fiestas y Tradiciones, Infraestructuras, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Movilidad, Aucorsa, Sadeco, taxistas, Cruz Roja, feriantes, profesionales de la hostelería y asociaciones que montan casetas".

También, la concejal ha agradecido "el comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de visitantes, que han contribuido a que la feria se haya desarrollado sin incidentes graves".