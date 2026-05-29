El PSOE-A critica que la Junta "sigue sin movilizar" 400 efectivos del Infoca y pide "transparencia" sobre Doñana

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, en una atención a los medios en el Parlamento de Andalucía. Imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha criticado este viernes la gestión por parte del gobierno andaluz en funciones del incendio en el Parque Nacional de Doñana, del que ha señalado "falta de transparencia e información" al mismo tiempo que ha asegurado que la comunidad "no está preparada" para la temporada de alto riesgo de incendios que arranca oficialmente el lunes 2 de junio.

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, y ha advertido de que, según la información recabada por el partido, "faltan más de 400 efectivos" por incorporarse al dispositivo Infoca, y ha recalcado que "siguen faltando equipos de protección individual (EPI) en condiciones que cumplan la normativa de calidad que se exige", según ha indicado en una nota remitida por la formación.

Asimismo, ha señalado que desde la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía "se van a seguir utilizando vehículos que advertimos hace meses pueden ser una auténtica trampa" para el personal de extinción de incendios porque, en realidad, "son furgonetas que no están habilitadas para entrar y salir de zonas de terreno complicado cargada con trabajadores y sus pertrechos".

"Tememos que la Junta de Andalucía no ha preparado el efectivo más allá de cuatro fotos, cuatro propagandas y cuatro mensajes grandilocuentes de Antonio Sanz que no van a ayudar a combatir los incendios en nuestra comunidad autónoma", ha recalcado el representante socialista.

En este sentido, Jiménez ha vuelto a pedir la comparecencia del consejero de Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ante la Diputación Permanente "para que dé cuenta de la falta de personal incorporado, de equipos de calidad y de vehículos adecuados a las puertas de la temporada alta de incendios".

En paralelo, ha reclamado a la Junta que "aclare" si el dispositivo del Infoca "está lavando ya los EPI de los bomberos forestales", como marca la normativa, o "se siguen acumulando en bolsas en los centros de trabajo o, incluso, lavando los propios efectivos como pueden en sus domicilios, según han denunciado sindicatos de la Agencia".

Desde el PSOE-A han remarcado que el consejero en funciones tiene que dar "muchas explicaciones" sobre el incendio en Doñana y han puesto en cuestión "la manera en la que se ha abordado la extinción del incendio en la zona de Marismilla", a la par que ha criticado la "falta de transparencia y de comunicación".

"No se explica cómo un incendio que se ha estado dando por controlado una y otra vez finalmente ha terminado arrasando más de 400 hectáreas de una zona de altísimo valor ecológico dentro del parque nacional", ha concluido.