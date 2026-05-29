El PSOE critica que el servicio de autobuses de Aucorsa "no esté a la altura" de la Feria de Córdoba

Archivo - Interior de un autobús de Aucorsa en Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha culpado este viernes al gobierno municipal del PP de que el servicio que presta la empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa), "no esté a la altura" de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que se celebra en la capital cordobesa.

En este sentido y a través de una nota, Bernal ha criticado que "una feria más se han vivido situaciones inverosímiles con el transporte público de Aucorsa", y ha señalado que ejemplos de ellos son "las barriadas sin suficiente servicio, las decenas de personas esperando una hora el autobús y sin poderse montar cuando llega, ciudadanos caminando más de una hora para llegar a la Feria, o las colas interminables para sacar el ticket del autobús en el recinto ferial".

Ante esto, la edil socialista ha reclamado al alcalde, José María Bellido (PP), "la búsqueda de soluciones", y para ello le ha planteado varias propuestas, entre las que ha destacado "el incremento de la flota de manera provisional durante esos días de feria", pues "se trata de una situación que se repite también en la Cabalgata de Reyes o en Semana Santa, y en la que queda constancia de que Aucorsa no tiene flota suficiente para días de uso extraordinario, ni ha buscado alternativas a esta situación".

Además, ha propuesto "la agilización de la subida al autobús en el recinto ferial y en las paradas masificadas con refuerzo de personal, o bien con máquinas expendedoras de billetes que eviten que el conductor deba estar gestionando la compra del billete dentro del autobús".

Otra propuesta, según ha añadido Bernal, es "hacer una valoración de las paradas con mayor afluencia de usuarios para ir a la Feria", con el objetivo, con estos datos, de "planificar una próxima edición con refuerzos en los puntos más débiles, incluidas todas las líneas que pasan por El Arenal, habitualmente las 7, 3 y 14".

En el PSOE piensan que "el PP no puede vender una Feria accesible a la que no se debe llevar el coche si, en realidad, no da alternativas satisfactorias de transporte público a los ciudadanos y foráneos que visitan nuestra fiesta", ha concluido Bernal.