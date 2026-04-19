El PSOE culpa a Moreno de "privatizar" fundaciones de investigación y de crear "desigualdad" con personal del SAS

Reunión de candidatos del PSOE por Granada al Parlamento andaluz con el comité de empresa de la Fundación Fibao. - PSOE

GRANADA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número 3 del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, ha defendido que el personal de las Fundaciones para la Investigación Biosanitaria de Andalucía --entre ellas, Fibao, cuya sede central se ubica en el antiguo Hospital Clínico de la capital granadina-- tenga las "mismas condiciones laborales" que el del Servicio Andaluz de Salud (SAS), tal como dicta la Ley Biomédica de 2022, y ha culpado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de crear una "desigualdad injusta".

Tras mantener un encuentro con la secretaria y presidenta del comité de empresa de la Fundación Fibao junto a los también candidatos socialistas Olga Manzano y Paco Cuenca, y según ha informado el PSOE en una nota este domingo, Prieto ha explicado que esta situación afecta a unos 1.600 trabajadores en toda Andalucía.

"Nos han trasladado las peticiones de las y los profesionales afectados de todas las fundaciones biomédicas andaluzas, así como las de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH)", ha indicado la socialista, que ha censurado que el Gobierno andaluz del PP "expulsara" en 2023 a las fundaciones de investigación del sector público andaluz, para "cuatriplicar la participación de empresas privadas en estas fundaciones e impedir la estabilización del personal mediante eliminación de ofertas de empleo público".

"Los salarios negociados para el personal de fundaciones biomédicas en 2021, antes de la salida del sector público, eran hasta un 20 por ciento más altos que los de 2026, una vez expulsados del sector público", ha apuntado.

Además, la representante socialista ha criticado que en Andalucía "se esté vulnerando la Ley estatal de Investigación biomédica de 2022, que obliga a equiparar los salarios del personal de las fundaciones al del SAS".

Prieto ha aludido a las "diferencias absolutamente incomprensibles" que existen entre el personal de los equipos de investigación de proyectos biosanitarios que trabajan "externalizados" en estas fundaciones, respecto al personal de su misma o equivalente categoría profesional en el SAS.

"El salario del personal investigador de fundaciones es menor de la mitad de lo que le correspondería. Todo ello, a pesar de que los miembros del SAS, integrados en el patronato de las fundaciones, siguen asumiendo la dirección y gestión de estas fundaciones", ha expuesto María Ángeles Prieto.

Así, ha lamentado que las "desigualdades" respecto a condiciones laborales y retributivas entre ambos equipos de profesionales, del SAS o externalizados en fundaciones, sean "absolutamente abismales, pese a estar integrados en proyectos de investigación de unidades de gestión clínica o plataformas que dan servicio a estas, con funciones equiparables o incluso sentarse en los mismos espacios en hospitales y con los mismos recursos materiales, como reactivos, ordenadores o aplicaciones informáticas sanitarias".

La socialista, que ha criticado que este personal cuente con "sueldos precarios", ha considerado que esta situación "es una más en la estrategia de progresiva privatización del PP, que no respeta la investigación biomédica, promoviendo la fuga de talento investigador, la capacidad para innovar y la calidad de la asistencia sanitaria".

Por todo ello, los socialistas han escuchado estas demandas y han defendido que "se cumpla la Ley de Investigación Biomédica, para que los equipos de investigación, que desarrollan su labor en estas fundaciones, tengan las mismas condiciones retributivas y una carrera profesional, y que se integren en el SAS fomentando la sostenibilidad y mejora en la sanidad pública".