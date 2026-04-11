PSOE defiende el crecimiento del empleo por la reforma laboral y acusa a Junta de "falta de propuestas"

El diputado en el Congreso por el PSOE de Córdoba Alberto Mayoral - PSOE

CÓRDOBA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido este sábado el crecimiento del empleo en la provincia de Córdoba por la reforma laboral impulsada por el Gobierno central y ha acusado a la Junta de "falta de propuestas" para fomentar la creación de puestos de trabajo.

En un comunicado, el diputado en el Congreso por el PSOE de Córdoba Alberto Mayoral ha puesto en valor los últimos datos de empleo que "sitúan a España en un momento histórico con más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, el nivel más alto de toda la serie", y ha destacado que la provincia cuenta actualmente con 316.687 afiliados, lo que "supone más de 25.000 personas trabajando más que en 2018".

"No es una cifra más. Son miles de familias que hoy tienen más estabilidad, más seguridad y más oportunidades", ha señalado.

El diputado socialista ha subrayado además que el crecimiento del empleo viene acompañado de un cambio profundo en su calidad. "En el último año, España ha creado más de medio millón de empleos y, desde la reforma laboral, más de 2,2 millones. Pero lo importante no es solo cuánto empleo se crea, sino cómo se crea", ha explicado.

Así, ha remarcado que en Córdoba los contratos indefinidos se han disparado hasta superar los 119.000, multiplicándose respecto a 2019. "Esto significa menos precariedad, menos temporalidad y más dignidad en el trabajo. Significa poder hacer planes de vida", ha añadido.

"Estos datos tienen responsables políticos. Y también los tienen quienes intentaron impedirlos". Ha recordado que tanto el presidenhte de la Junta, Juanma Moreno, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "votaron en contra de la reforma laboral, alineándose con un modelo basado en la precariedad".

"Hoy vemos con claridad quién acertó y quién se equivocó. Mientras el Gobierno de España apostaba por el empleo estable y los derechos, el Partido Popular decía que eso destruiría empleo. La realidad es que España no solo crea más empleo, sino que lo hace mejor", ha afirmado.

El diputado cordobés ha denunciado además la "falta de propuestas" del PP en Andalucía: "Ni una sola medida para mejorar el empleo en nuestra tierra, mientras se limitan a criticar lo que funciona".