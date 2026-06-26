PSOE destaca la apuesta del PSOE por la Guardia Civil con cifras récord en la Academia de Baeza (Jaén)

Entrega de despachos a la 130ª promoción en la Academia de la Guardia Civil en Baeza/Archivo - MINISTERIO DEL INTERIOR

JAÉN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo Parlamentario del PSOE de Jaén, Jose Latorre, ha destacado que su formación es "el partido que más ha hecho por la Guardia Civil en España y en la provincia de Jaén". De esta forma, se ha referido a la cifras récord de alumnado en la Academia de la Guardia Civil en Baeza (Jaén).

Latorre ha valorado en un comunicado la entrega de despachos celebrada esta semana en la Academia de Baeza a casi 2.500 alumnos que han terminado su formación. Según ha indicado, estos guardias civiles son "la antesala de un nuevo curso que va a acoger cerca de tres mil nuevas plazas" en las instalaciones baezanas.

"Son cifras históricas que confirman la apuesta de los Gobiernos socialistas por la Guardia Civil, por el aumento de las plantillas, por la mejora de la seguridad y por el crecimiento de una academia tan emblemática como la de Baeza", ha resumido el coordinador socialista.

En este punto, el senador ha advertido de que la ciudadanía "no debe olvidar nunca que la plantilla de la Guardia Civil y la Academia de Baeza sufrieron una travesía del desierto con el PP, con recortes de agentes y con promociones de alumnos que apenas superaban las cien personas".

Ha añadido que "el apoyo de la derecha a la Guardia Civil es de boquilla" porque cuando gobiernan, "maltratan al cuerpo y ningunean a Baeza". Latorre ha asegurado que el incremento del número de plazas en Baeza durante los últimos años está permitiendo a la institución "vivir una nueva época dorada" con efectos socioeconómicos positivos que benefician a la ciudad y a toda la comarca.

Junto al aumento de alumnos, ha puesto en valor las obras de reforma y modernización ejecutadas en la academia por un importe de diez millones de euros.

El coordinador parlamentario ha sumado a estas actuaciones la reapertura de la Academia de la Guardia Civil en Úbeda (Jaén), donde ya se ha formado a 150 agentes del curso de suboficiales. Se trata de unas instalaciones para las que el Gobierno de España ha comprometido otros 45 millones de euros para la mejora de sus instalaciones.

"La provincia de Jaén vuelve a ser ese potente epicentro de la formación de guardias civiles en toda España gracias al compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

El senador ha precisado que el respaldo socialista a la Guardia Civil se produce tanto desde el Ejecutivo central como desde otras administraciones, entre las que ha citado al Ayuntamiento de Úbeda y la Diputación Provincial de Jaén.

En lo que respecta a la Diputación, Latorre ha apuntado que ha invertido 5,5 millones de euros en los acuartelamientos de la provincia de Jaén en los últimos diez años, una cuantía a la que se sumarán otros dos millones de euros destinados a la Academia de Úbeda en el año 2027.