PSOE-A destaca que "Bruselas frena los intentos del PP de seguir haciendo daño" con su "cacería" por el caso ERE

La portavoz de campaña del PSOE-A, Ángeles Férriz. - PSOE-A

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz, ha valorado este lunes el escrito de la Comisión Europea que, a su juicio, permite "frenar los intentos del PP de seguir manchando y haciendo daño al PSOE" con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en torno a los que los 'populares' han montado, en opinión de la dirigente socialista, una "cacería política".

En concreto, la también candidata del PSOE-A al Parlamento andaluz en las elecciones del 17 de mayo ha valorado en un audio remitido a los medios de comunicación que la Comisión Europea (CE) haya solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional de anular sus condenas a una decena de inculpados por el procedimiento específico de financiación de los ERE fraudulentos, como los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Desde la Comisión Europea han considerado que "el TJUE es manifiestamente incompetente" para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense, de forma que en su escrito de alegaciones entienden que las cuestiones prejudiciales son "inadmisibles", y anuncian que "se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto".

"Lo que ha hecho Bruselas es frenar los intentos del PP de seguir manchando y de seguir haciendo daño al PSOE", ha comentado al hilo de dicho escrito Ángeles Férriz, para quien el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, "lleva años intentando estirar la mayor cacería política que se conoce en nuestra tierra".

La portavoz de campaña de los socialistas andaluces ha defendido que "ha quedado más que demostrado en todas las instancias judiciales que los expresidentes" socialistas de la Junta citados "no se llevaron ni un euro, ni ellos, ni sus familias, ni el partido al que pertenecían".

Tras apuntar que sin esta "cacería política" los 'populares' "jamás hubieran gobernado Andalucía", Ángeles Férriz ha retado a Moreno a ver "si puede decir lo mismo de los más de 30 dirigentes" del PP "implicados en el 'caso mascarillas' de Almería".

"Ahí sí que había dinero, hasta debajo de las almohadas, y pistolas, y redes de narcotráfico", ha remarcado la portavoz socialista antes de concluir preguntándose si el presidente del PP-A "no tiene nada que decir de su 'Gürtel' de Almería".