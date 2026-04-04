PSOE dice que las ayudas del Ayuntamiento de Granada por las obras han sido "un fiasco, con cero comercios beneficiados"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz - PSOE

GRANADA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha criticado el que ha denominado "fiasco absoluto" de las ayudas anunciadas por el equipo de gobierno de la alcaldesa, Marifrán Carazo, destinadas a los negocios afectados por las obras en la ciudad.

Así, tras la respuesta oficial a una pregunta escrita formulada por la concejala socialista Eva Fernández para el pleno ordinario de este mes de marzo de 2026, el PSOE ha revelado que la ''medida estrella' del PP, la bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), "ha resultado ser inútil para los pequeños autónomos".

Y es que según consta en el documento emitido por la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, "únicamente se han tramitado dos solicitudes por obras en la vía pública, un hotel de lujo en la calle San Antón, y un restaurante perteneciente a un gran grupo de hostería, en la calle Emperatriz Eugenia", señalan desde el PSOE.

Para los socialistas, esto "deja patente que la medida no estaba enfocada, en ningún caso, a ayudar a los pequeños negocios que se han visto afectados". En este contexto, la edil en la oposición ha dicho que "ni un solo comercio de barrio, ni la panadería, ni la zapatería que luchan por sobrevivir cada día con las calles levantadas han recibido un solo euro de esta ayuda, lo que confirma que la medida de Carazo era un brindis al sol, vacío de contenido y, como todo lo que acompaña a su gestión, un escaparate sin nada detrás".

Ruz ha señalado que su formación ya advirtió de que estas "medidas fantasma" eran inaplicables para el tejido comercial granadino, ya que el IAE es un tributo que solo pagan aquellas empresas que facturan más de un millón de euros al año.

En la misma línea, Ruz ha condenado la actitud de la alcaldesa al intentar enmascarar su falta de iniciativa y vender la rebaja en el recibo de Emasagra como bonificaciones estrella, "cuando hablamos de comercios que se han visto afectados por cortes directos del suministro, cuyo coste debe asumir la empresa".

Al respecto, ha lamentado que, "en lo que respecta a las ordenanzas fiscales, que es lo que gestiona directamente y tiene en su mano la señora Carazo, las ayudas han sido cero patatero y una mentira más del gobierno del PP en Granada".

La portavoz local socialista ha señalado que el comercio local ya se encuentra asfixiado tras el "hachazo fiscal" del IBI, "que el PP subió un 40% y ha mantenido para este 2026, a lo que se suma el impacto negativo y sin diálogo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), causante de caídas de ventas de entre el 30% y el 40%".

Desde el grupo socialista han instado finalmente a Marifrán Carazo "a rectificar de inmediato, abandonar las políticas 'para la foto' y aprobar bonificaciones reales en los impuestos que sí pagan los autónomos y pequeños comerciantes de los barrios, como el recibo de la basura o el IBI".