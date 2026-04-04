El PSOE exige a la Juna la mejora del suministro eléctrico en la provincia de Jaén

Archivo - La portavoz socialista en la Diputación de Jaén, Pilar Parra - PSOE - Archivo

JAÉN 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE tiene previsto exigir a la Junta de Andalucía en el próximo pleno de la Diputación de Jaén la mejora del suministro eléctrico en la provincia. Los socialistas consideran que la situación que están sufriendo muchos municipios desde hace años con cortes y microcortes en el suministro eléctrico están deteriorando gravemente la calidad de vida de los vecinos y lastrando también la actividad económica de estos municipios.

Así, y según han señalado en un comunicado, los socialistas instarán a la Junta de Andalucía, como administración competente, a que haga un control de la situación de las obras definidas como prioritarias, en el Plan de Inversiones 2025-2027 por e-distribución para la provincia de Jaén, con el objetivo de garantizar su ejecución.

También pedirán que se controlen que el resto de actuaciones no definidas en el informe de 2024 como prioritarias, se ejecuten también en el periodo 2026-2027 "por el retraso que acumulan de años en resolver los cortes y microcortes que sufren los municipios de la provincia de Jaén".

La portavoz socialista, Pilar Parra, ha señalado que no conocen la razón de por qué la Junta Andalucía no actúa de oficio ante la demora en la ejecución de estas actuaciones, que han sido señaladas por la propia distribuidora como "prioritarias".

"Los alcaldes y alcaldesas se lo están pidiendo a través de las constantes denuncias, que ponen de manifiesto una situación insostenible. La Junta de Moreno Bonilla no puede limitarse a autorizar plazos mientras los vecinos y las empresas siguen sufriendo cortes reiterados. Es su obligación fiscalizar a la empresa distribuidora, exigir el cumplimiento de las actuaciones prioritarias y garantizar que las inversiones se ejecuten en tiempo y forma" señala Parra.

Desde el grupo socialista instarán a la Junta de Andalucía a que ejerza su labor sancionadora, ante los hechos frecuentes de cortes y/o microcortes de suministro en una amplia mayoría de los municipios de la provincia, por el retraso de la ejecución de las actuaciones comprometidas en el plan de inversiones, en base a la propuestas prioritarias de mejoras en la red de distribución detectadas por la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Jaén.

Los socialistas exigirán una mayor transparencia con los Ayuntamientos de la provincia para que conozcan las deficiencias de suministro en su municipio, las actuaciones programadas para la mejora, su ejecución y los controles de inspección que realiza la Agencia Andaluza de la Energía y la Delegación Territorial competente en Jaén, al igual que se pedirá que se elabore una instrucción administrativa que favorezca a que los Ayuntamientos de la provincia puedan trasladar los problemas detectados en su municipio para la elaboración de informes y para el inicio de infracciones sancionables a la empresa distribuidora.

Por último, Parra expone que "los alcaldes y alcaldesas no pueden estar otra vez solos en esta reivindicación. La Junta de Andalucía tiene que asumir sus competencias, debe darles la solución, defender los intereses de la provincia y actuar con firmeza ante cualquier incumplimiento. Mejorar la red eléctrica no es una opción, es una necesidad urgente para proteger a nuestros ciudadanos, fortalecer nuestro tejido productivo y garantizar un futuro digno para los pueblos de Jaén".