PSOE exige a Junta que "paralice la venta" de San Miguel Alto y ceda el espacio para uso cultural y vecinal

El exalcalde y viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca - PSOE

GRANADA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde y viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha exigido este sábado a la Junta "la paralización inmediata del procedimiento de venta del antiguo centro de menores" de San Miguel Alto.

En un comunicado, Cuenca ha condenado las intenciones del Gobierno andaluz, advirtiendo que esta operación supone "un grave riesgo para el patrimonio y el modelo de convivencia de la capital, por lo que ha exigido que el inmueble sea cedido a la ciudad para su puesta en valor como uso dotacional y patrimonial del distrito".

La exigencia del Grupo Municipal Socialista llega tras la publicación en el BOJA del pasado 31 de marzo, documento en el que la Junta de Andalucía sacó a subasta este antiguo centro. El recinto afectado abarca una parcela de 1.660 metros cuadrados.

Aunque el inmueble está calificado como equipamiento comunitario SIPS-religioso, según el PSOE, la dirección de Patrimonio solicitó al Ayuntamiento de Granada en 2024 el cambio de calificación de la parcela a uso terciario hotelero, un proceso que actualmente se encuentra en tramitación dentro del Pepri Albaicín y que los socialistas ya denunciaron a finales de 2024.

En este contexto, el exalcalde ha aseverado que "el PP al frente de la Junta vuelve a atacar las señas de identidad y al modelo sostenible de Granada", y ha criticado la venta de este recinto histórico para fines especulativos, "lo que viene a sumar un nuevo factor de turistificación que ataca directamente contra nuestro propio patrimonio y la sostenibilidad y convivencia de nuestros barrios".

En este sentido, el socialista ha reiterado que, desde su grupo, apuestan firmemente por proteger el entorno y dar respuesta a las demandas vecinales.

"Si queremos de verdad mantener esta ciudad como una ciudad sostenible, de la cual nos enorgullecemos porque es un gran referente cultural y patrimonial, lo que tiene que hacer el Gobierno de Moreno Bonilla es ponerlo a disposición de la ciudad", ha argumentado Cuenca, quien ha instado a la administración autonómica a "cederlo a la ciudad para que sirva como espacio cultural o bien como el centro de participación ciudadana que han demandado los propios vecinos".