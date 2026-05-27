El PSOE-A exige a Moreno que aclare "hasta dónde está dispuesto a tragar de la ultraderecha" para formar gobierno

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, junto a las secretarias de Igualdad y de Salud del PSOE-A, Olga Manzano y María Ángeles Prieto. - PSOE

GRANADA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha urgido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, a que aclare "con total transparencia" hasta "dónde está dispuesto a tragar de la ultraderecha de Vox en Andalucía" para formar gobierno, tras no lograr la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En Granada junto a las secretarias de Igualdad y de Salud del PSOE-A, Olga Manzano y María Ángeles Prieto, respectivamente, el portavoz socialista ha criticado que Moreno ya no "exhibe la prisa que tenía porque se acabara la campaña electoral", que le llevó incluso a asegurar "que estaban en riesgo los créditos y las oposiciones como presión --ha dicho-- al pueblo andaluz para intentar alcanzar una mayoría absoluta que las urnas, finalmente, no le han dado".

Cuenca ha insistido en censurar que Moreno "parece que ya no tiene tanta prisa" pese a los "graves problemas" que a su juicio padece la comunidad y su gente, y ha advertido de que la crisis de la vivienda en nuestra tierra es ya "acuciante".

En este contexto, el portavoz del PSOE-A ha considerado "muy urgente" que la comunidad tenga gobierno lo antes posible y ha recalcado que Moreno "no puede demorar más sus conversaciones con la ultraderecha de Vox".

Ha instado así a Moreno y al PP a "ponerse las pilas", a abandonar su "lío de confrontación partidista" y empezar a colaborar con el Gobierno de España en beneficio la ciudadanía, sacando adelante respuestas ante "un problema fundamental para los andaluces y andaluzas como es la vivienda".

"Moreno está más pendiente de la confrontación, del lío, que realmente de atender a la demanda que tienen los andaluces y andaluzas", ha reiterado Cuenca, que ha advertido que, en materia de vivienda, la respuesta a la crisis habitacional "va de modelo" y el del PP se centra en "propiciar la especulación, una el visión mercantilista que atiende al mercado y en la que la vivienda se convierte en un espacio que beneficia a unos pocos".

Para el PSOE-A, según ha garantizado, la vivienda "es un derecho fundamental" que el Gobierno progresista de España ha convertido "en un eje de la acción política, poniendo además políticas y recursos "a disposición de las comunidades".

Cuenca ha explicado que el Plan Estatal de Vivienda contempla 1.200 millones de euros para Andalucía, 160 millones sólo para Granada, para desarrollo de vivienda nueva, rehabilitación y ayudas al alquiler, sobre todo para jóvenes.

"Exigimos a Moreno Bonilla que sea capaz de atender a esa demanda de vivienda, que abandone ese modelo mercado, ese modelo en el cual solamente propicia el interés y el negocio para unos pocos y que atienda a la realidad" de tantos andaluces y andaluzas que no pueden acceder a un hogar.

"Sabemos la cantidad que aporta el Gobierno de España, cuánto va a aportar Moreno Bonilla al plan de vivienda", ha cuestionado el portavoz socialista, y ha insistido en reclamar acción política a favor del acceso a la vivienda que "tantos miles de granadinos y andaluces que están esperando una solución", ha concluido.