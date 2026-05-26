Gavira (Vox) ve a Moreno "decidido a meter en un lío a los andaluces por no querer escuchar lo que han votado"

Manuel Gavira - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha considerado este martes que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "al final, está decidido a meter en un lío a los andaluces" por "no querer escuchar lo que han votado".

En su cuenta en la red social X, Gavira se ha pronunciado así después de que Moreno insistiera ayer en que su intención es que haya un gobierno del PP-A en solitario tras las elecciones del 17 de mayo en las que la formación se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

Gavira ha reprochado además a Juanma Moreno que valorara ayer el "entendimiento" que existe en la Unión Europea entre el Grupo Socialista y el Grupo del Partido Popular Europeo con palabras como que "hay mucho más que nos une que lo que nos separa".

"Tenemos un gobierno mafioso y el PP de Andalucía no deja de tenderle la mano", ha indicado Manuel Gavira en referencia al Ejecutivo nacional, y ha señalado que la "coalición" entre socialistas y populares que hay en la Unión Europea y que "nos ha impuesto el Pacto Verde, la Agenda 2030 o Mercosur no es ejemplo de nada".

"Si de Vox depende, Andalucía tendrá un gobierno con sentido común, ese es nuestro compromiso", ha sentenciado Gavira.