Junta afirma que los "contactos" con Vox no "tardarán mucho" en iniciarse

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, este miércoles - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha manifestado este miércoles que los "contactos" con Vox de cara al arranque de la nueva legislatura tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo en las que el PP-A no logró revalidar la mayoría absoluta no "tardarán mucho" en iniciarse.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en funciones, España ha recordado que la constitución del Parlamento andaluz de la XIII legislatura está fijada para el día 11 de junio y, por tanto, "no tardarán mucho en iniciarse los contactos con toda seguridad" entre el PP-A (que se quedó en las elecciones andaluzas a dos escaños de la mayoría absoluta) y Vox.

Asimismo, Carolina España ha manifestado que "no ha habido ningún contacto de momento" con Vox, cuyo portavoz en Andalucía, Manuel Gavira, reclamó la pasada semana al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que diera un "paso al frente" porque "si no se habla es imposible llegar a cualquier acuerdo".

Gavira se pronunció así en relación a los posible contactos de Vox con el PP-A de cara al arranque de la nueva legislatura después de que el partido de Juanma Moreno haya ganado las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, pero se haya quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.

Manuel Gavira aseguró que "la voluntad de Vox es de mano tendida al Partido Popular y de llegar a un acuerdo medida a medida, con plazos de ejecución y con las garantías suficientes de cumplimiento para que Andalucía, de una vez por todas, cambie de rumbo" porque "es lo que quieren los andaluces y luego se ve quién y cómo se ejecutan esas medidas".

Por su parte, Juanma Moreno insistió este pasado lunes en su idea de "gobernar en solitario" y afirmó que esperaba iniciar "las conversaciones" con Vox "esta semana o la próxima". "Tampoco hay prisa, hasta el día 11 de junio no se constituye el Parlamento y por tanto tenemos tiempo", señaló Moreno, que recalcó su intención de "gobernar en solitario" tras el "resultado contundente" del PP-A en las elecciones.

"Creo que es lo razonable, lo sensato y positivo además para Andalucía, más allá, que evidentemente se llegaran dentro de la dinámica parlamentaria a acuerdos", subrayó el presidente en funciones.