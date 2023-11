PSOE exige que se restituya el servicio de pediatría en Arquillos (Jaén) tras cuatro meses sin pediatra

ARQUILLOS (JAÉN), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido que se restituya el servicio de pediatría en Aquillos (Jaén) tras cuatro meses sin pediatra, lo que está obligando a las familias a "desplazarse a Linares para poder recibir la atención específica de este profesional".

"Vamos camino de los cuatro meses sin pediatra en Arquillos y, lo que es peor, sin noticias de la Junta de Andalucía, que no ha cubierto esta baja y que ha abandonado a las familias a su suerte", ha indicado en un comunicado el portavoz socialista, Jordi Alarcón.

Alarcón ha afirmado que "no es de recibo que Arquillos esté tanto tiempo sin pediatra", lo que causa "un grave perjuicio a muchas familias con niños y niñas que o no reciben esta atención especializada o tienen que coger el coche e irse a Linares". "No puede ser que la Junta de Andalucía se llene la boca hablando del medio rural, pero luego no se articulen medidas de apoyo a los pequeños municipios y encima se les recorten servicios básicos como éste. Así no se trabaja para fijar la población al territorio", ha dicho el portavoz socialista.

Además ha trasladado el apoyo del PSOE a las familias afectadas y ha pedido a la Junta de Andalucía que "dé la cara en el municipio y aclare cuándo se va a restituir el servicio".