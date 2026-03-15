El PSOE de Fuente Vaqueros (Granada) reivindica la paz y la defensa de los servicios públicos en el Día de la Rosa

Día de la Rosa del PSOE de Fuente Vaqueros (Granada), con la participación de la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - PSOE

FUENTE VAQUEROS (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde y secretario general del PSOE de Fuente Vaqueros (Granada), José Manuel Molino, ha reivindicado este domingo "la paz, la convivencia y la defensa de los servicios públicos" desde la tierra que vio nacer a Federico García Lorca durante el acto del Día de la Rosa de la formación socialista.

Según ha explicado el PSOE en una nota, Molino ha remarcado ante numerosa militancia que Lorca fue "asesinado por defender la libertad y la cultura", por lo que ha apelado a "decir con claridad 'no a la guerra' y 'sí al diálogo, a la democracia y a la convivencia'" en este momento de conflicto bélico en Irán.

Además, el socialista ha contrapuesto la defensa de la paz con la necesidad de proteger los servicios públicos, al advertir de que "también se debilita la convivencia cuando se recortan los servicios que garantizan la igualdad".

En ese sentido, ha criticado que "mientras los ayuntamientos socialistas trabajan para fortalecer la sanidad, la educación, la dependencia o la cultura", el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) "avanza en su privatización".

Tras defender la necesidad, a su juicio, de abrir una nueva etapa política en Andalucía para revertir esta situación, el también secretario de Comunicación del PSOE de Granada ha asegurado que desde su municipio contribuirán a que la comunidad autónoma "tenga un gobierno que vuelva a situar a las personas en el centro".

Además, ha sostenido que "una presidenta solvente y comprometida" como, en su opinión, sería la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "puede liderar ese cambio para recuperar y fortalecer nuestros servicios públicos".

CON LA PARTICIPACIÓN DE MARÍA MÁRQUEZ

En el acto también ha participado la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, que ha valorado la gestión municipal de Molino y su compromiso con el municipio.

Márquez ha destacado que Fuente Vaqueros cuenta con "un alcalde cercano, comprometido con su gente y que demuestra cada día cómo gobiernan los socialistas, defendiendo lo público y mejorando la vida de los vecinos".

La dirigente socialista ha aprovechado su intervención para exigir al presidente andaluz explicaciones ante la "grave negligencia" detectada en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, y ha reclamado el "cese" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Según ha denunciado, el Gobierno andaluz ha estado "cometiendo una negligencia insufrible" con mujeres que participaron en las pruebas de detección precoz del cáncer de mama y que, según han denunciado asociaciones y profesionales sanitarios, "no recibieron las pruebas en tiempo y forma". "Estamos hablando de mujeres que acudieron a un cribado para prevenir un cáncer y que han terminado con diagnósticos mucho más avanzados por la falta de control del sistema", ha señalado.

Márquez ha remarcado además que, mientras el Ejecutivo andaluz negaba estas denuncias y cuestionaba a las asociaciones de pacientes, profesionales de hospitales públicos "han alertado de que desde 2023 venían avisando de irregularidades en la realización de mamografías".

"Con más dinero que nunca, los servicios públicos funcionan peor que nunca. Y esa es la consecuencia directa de la política de privatización del gobierno de Moreno Bonilla, que está provocando el deterioro de la sanidad pública andaluza", ha manifestado también la vicesecretaria socialista.