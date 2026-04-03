PSOE de Granada afea que Albaicín se "queda sin servicios" e insta a Ayuntamiento a "frenar su pérdida de habitabilidad"

El concejal del PSOE, Juanjo Ibáñez. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha advertido sobre la "grave situación" de "despoblación comercial y de pérdida de servicios que atraviesa el Albaicín". Asimismo, el concejal del PSOE, Juanjo Ibáñez, ha exigido al equipo de gobierno liderado por Marifrán Carazo para que tome "medidas urgentes que frenen la constante merma de habitabilidad en el barrio histórico".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Ibáñez ha resaltado que "estamos ante un panorama muy preocupante" para los residentes del distrito y ha señalado que "el Albaicín se está quedando sin servicios públicos, sin panaderías, sin supermercados y sin centros de salud, mientras que el gobierno de Carazo no hace absolutamente nada por contener esta situación".

Al hilo, el concejal ha advertido de que la actual gestión municipal está transformando la fisionomía y la vida del barrio, priorizando "el turismo en detrimento de los granadinos que residen en él".

"Con una política que solo favorece que cada día haya más hoteles en el barrio, se merma de forma alarmante la habitabilidad de un entorno que necesita a sus vecinos para seguir vivo", ha explicado Ibáñez, quien ha reclamado un modelo de ciudad que proteja el comercio de proximidad y las infraestructuras básicas.

En este sentido, el socialista ha lamentado profundamente la actitud de la alcaldesa respecto a las políticas de la Administración autonómica y ha apuntado que "es incomprensible que la señora Carazo no haya condenado ni una sola vez la intención de la Junta de Andalucía de cerrar el centro de salud Fortuny Belluti", al tiempo que ha apostillado que "el silencio del Ayuntamiento ante este atropello demuestra una falta de compromiso total con el bienestar de los albaicineros, que dejará desamparados a 8.000 usuarios".

Por otro lado, el edil ha criticado la situación "insostenible" que padecen los residentes a la hora de acceder a su propio barrio desde el centro de la ciudad, puesto que "los autobuses urbanos suben constantemente masificados y llenos de turistas".

Ibáñez ha criticado que esta saturación "impide a los vecinos hacer un uso normal de los microbuses, arrebatándoles un servicio público esencial para su movilidad y convirtiendo el simple hecho de volver a casa o subir desde el centro en una auténtica odisea".

En suma, Ibáñez ha tendido la mano al gobierno de Carazo y le ha mostrado su apoyo en la puesta en marcha de un plan de choque que garantice la permanencia de los vecinos en el Albaicín, para frenar así "la presión hotelera y blindando instalaciones fundamentales como el ambulatorio del barrio o el transporte público".