El PSOE de Granada asume la pérdida de un parlamentario y anuncia una oposición "mucho más contundente" en el Parlamento

El PSOE de Granada asume la pérdida de un parlamentario y anuncia una oposición "mucho más contundente" - PSOE

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha asumido este pasado domingo el resultado de las elecciones autonómicas que deja a los socialistas granadinos con tres representantes en el Parlamento andaluz, uno menos de los que tiene ahora. Además, ha apostado por una labor de oposición de los socialistas en la cámara legislativa regional "mucho más contundente", toda vez que ha dicho que la pérdida de la mayoría absoluta del PP muestra "la necesidad absoluta --de los 'populares'-- de entregarse y ponerse en manos de Vox".

"Vox ya ha avisado, Vox ya ha demostrado de lo que es capaz, Vox ya está hablando en otras comunidades autónomas y, por lo tanto, en este caso, y más si cabe, la labor de los socialistas en el Parlamento de Andalucía ha de ser mucho más contundente y va a ser absolutamente necesaria para reconducir una situación a la que ya nos lleva, una deriva a la que ya nos está llevando durante estos últimos ocho años el PP", ha dicho Fernández.

El secretario general socialista ha anunciado que los tres representantes del PSOE por Granada en el Parlamento andaluz "van a preservar y van a luchar para que se mantenga esa necesidad de que lo público sea para quienes más lo necesitan, sea para el desarrollo de todos y todas; y por lo tanto, que la derecha no tenga ese espacio y no empiece a cultivar ese odio, esa discriminación, esa falta absoluta de justicia social y ese detrimento permanente".

En cuanto a los resultados, Pedro Fernández ha sido claro: "No ha sido el resultado electoral que esperábamos en el PSOE de Granada", ha dicho, y ha añadido: "Tenemos que reconocerlo y decirlo alto y claro. Es verdad que hemos peleado ese cuarto diputado con adelante a Andalucía hasta el final".

Ha asegurado que el sistema D'Hondt que se aplica en las elecciones "ha hecho que perdiéramos un diputado con respecto a los cuatro actuales que tenemos. Pero no hemos alcanzado, por lo tanto, ese objetivo".

"Lo asumimos, por lo tanto, con humildad y responsabilidad", ha dicho, a la vez que ha anunciado que su formación va a seguir defendiendo la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, las oportunidades para los jóvenes, el acceso a la vivienda pública o a la universidad.

"El PSOE sabe levantarse de situaciones complicadas, complejas y difíciles por las que hemos atravesado porque en todo caso y en todo momento y en situaciones y circunstancias y contextos distintos siempre estamos ahí para apoyar, para trabajar por aquellos que más necesitan de los servicios públicos", ha insistido.

Además ha incidido en que los parlamentarios socialistas por Granada "serán la voz de la provincia" y ejercerán una posición "contundente, firme, pero sobre todo útil, constructiva, aportando soluciones y aportando propuestas en las distintas comisiones del Parlamento y en el plenario".