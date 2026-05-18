Vox, segunda fuerza en Almería: gana al PSOE en 22 municipios y en Rioja logra su única victoria de Andalucía

ALMERÍA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El partido Vox ha conseguido situarse como segunda fuerza en la provincia de Almería en estas elecciones andaluzas tras haber superado al PSOE en 5.085 votos gracias al empuje conseguido en un total de 22 municipios, con especial distancia en el Poniente almeriense, y con una victoria por encima incluso del PP en Rioja, único municipio andaluz en el que ha conseguido la mayoría de apoyos.

"Si Almería ha dicho más Vox, si Andalucía ha dicho más Vox, pues más Vox es lo que tiene que tener el próximo gobierno de la Junta de Andalucía y más políticas que defiende Vox", ha manifestado el candidato al Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, que ha celebrado el haber conseguido el 23,19 por ciento de los votos --69.689 votos-- frente al 21,5 por ciento del PSOE, que obtuvo 64.604.

La formación de Santiago Abascal ha consolidado el 'sorpasso' al PSOE con abultadas ventajas en algunas de las grandes localidades almerienses como en El Ejido, donde Vox ha conseguido 9.364 votos frente a los 4.763 del PSOE --4.601 más--, si bien ambos han crecido en 3,6 y 1,41 puntos respectivamente con respecto a los anteriores comicios ante la pérdida de 5,92 puntos de PP, que como primera fuerza ha obtenido 12.433 votos.

El incremento de Vox se ha dejado sentir en otros municipios marcados también por la economía basada en la agricultura intensiva y la presión migratoria como Roquetas de Mar, donde la formación ha cosechado 9.781 votos y ha crecido en 2,41 puntos frente al PSOE, con 6.322 votos --3.459 menos--. El PP que lidera Gabriel Amat gana con 16.036 votos aunque pierde 3,52 puntos respecto a 2022.

Adra, Níjar, Huércal de Almería y La Mojonera son otros de los municipios en los que Vox aventaja al PSOE por más de 500 votos, con una distancia entre sí de 1.451 papeletas en Adra y de 1.115 en Vícar. También obtiene un fuerte apoyo en localidades como Berja, con 1.401 votos frente a los 1.249 del PSOE, o en Vera, con 1.236 apoyos frente a los 1.199 de los socialistas.

Además, Vox supera al PSOE también en municipios con alcalde socialista como Vícar, con 2.935 votos frente a los 1.820 del PSOE; Viator, con 823 votos ante los 688 destinados a los socialista, o Tabernas, con 373 papeletas 'verdes' frente a las 327 'rojas'.

Otras localidades donde supera al PSOE y se sitúa como segundo partido más votado son Balanegra (Vox con 446 y PSOE con 171), Benahadux (656-471), Enix (74-49), Turrillas (33-10), Antas (319-305), Laroya (18-13), Alcolea (107-104), Bayárcal (38-35), Benizalón (27-24), Cóbdar (11-9).

Destaca el apoyo recibido por Vox en Rioja, que con 1.632 habitantes --1.207 electores-- se ha configurado como el único 'punto verde' en el mapa andaluz al haberse erigido como primera fuerza con 210 votos por delante del PP, que ha conseguido 210 votos, y por delante del PSOE, con 148 votos. El municipio está gobernado bajo un pacto PP-IU.

Por otra parte, hay dos municipios donde Vox y PSOE han igualado sus resultados: Pechina, donde cada uno de ellos ha conseguido 460 votos, y Benitagla, el segundo municipio más pequeño de Andalucía en el que cada formación ha conseguido el apoyo de once electores.

De otro lado, Vox se ha quedado a 692 votos de superar al PSOE en la capital almeriense, donde sigue como tercera fuerza con 19.539 votos frente a los 20.231 del PSOE; ambos muy alejados de los 39.133 votos cosechados por el PP, que casi dobla a su rival directo.

Castro de los Filabres ha sido la localidad donde Vox ha recibido menos apoyos con cinco votos de un censo conformado por 101 personas mientras que los socialistas han resultado menos apoyados en Cóbdar, donde han sido votados por nueve electores de un censo de 139 personas.