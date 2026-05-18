Elecciones andaluzas 2026: estos son los resultados en los once distritos de Sevilla

Lista de los candidatos del PP-A por Sevilla encabezada por Patricia del Pozo como imagen de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha sido la formación política más votada en la provincia de Sevilla en estas elecciones autonómicas, que le han otorgado ocho diputados, por cinco del PSOE; en buena medida, al imponerse en nueve de los once distritos de la capital. Solo en Cerro-Amate y Macarena Norte han quedado por detrás de los socialistas. La tercera posición se la han disputado Vox y Adelante Andalucía. Así, la formación que lidera Santiago Abascal a nivel nacional ha recabado más apoyos que los andalucistas en cuatro distritos, mientras que en el resto ha tenido más votos el partido encabezado por José Ignacio García.

Según los resultados electorales consultados por Europa Press, la mayor ventaja entre las formaciones que han quedado en primer y segundo lugar se ha dado en el distrito de Los Remedios, donde el PP ha recabado el 73,1% de los votos, por 11,3% de Vox (que se ha situado en segundo puesto) 6,5% de PSOE y un 2,1% de Por Andalucía, la coalición que integra a IU, Podemos y otras formaciones de izquierda.

El PP también ha recibido un masivo respaldo de Nervión, con un 62,4% de los votos --frente al 12,7% de los socialistas y el 7,9% de Adelante Andalucía-- y en Bellavista (51%), Casco Antiguo (52,8%) y Triana (50,2%). En estos tres distritos, el PSOE ha logrado el apoyo del 17,7%, el 14,7% y el 18% del total de los electores, respectivamente, y se ha quedado a unos 30 puntos de los 'populares'.

En Cerro-Amate (31,8%) y Macarena Norte (29,5%) se ha impuesto la lista encabezada por la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. El PP, en cambio, ha sido la segunda formación con más votos, con el 24% en el primero de ellos y el 26,3% en el segundo, con apenas 3 puntos porcentuales de diferencia, en concreto, 3,2%. Si la mayor diferencia entre PP y PSOE se ha registrado en Los Remedios, Macarena Norte es el distrito donde el recuento ha estado más igualado.

La formación de Adelante Andalucía ha obtenido su mejor resultado en el distrito Macarena Norte (20,2%), seguido de Este-Alcosa-Torreblanca, con un 17,5%, porcentaje que repite tanto en Macarena como Cerro-Amate (17,1%). En Los Remedios es donde contabiliza su peor resultado, con un 4,2% del total de los votos.

En cuanto a Vox, no baja del 8,4% de los votos en los once distritos, siendo en Cerro-Amate donde más apoyos ha logrado (13,4%), por delante de Los Remedios (11,3%) y Bellavista (10,9%).

Por Andalucía obtiene sus mejores resultados en Macarena (8,8%), Casco antiguo (8,5%) y Macarena Norte (7,9%), mientras que en Los Remedios se queda en un 2,1% de los sobres depositados en las urnas.

En total, el PP ha sumado en la capital andaluza 158.954 apoyos (42,7%), lo que supone 1,3 puntos porcentuales más respecto a los comicios de 2022 (140.593), por 80.747 votos del PSOE (21,68%) y 2,63 puntos menos (82.653). Adelante ha contabilizado 51.847 sobres con su papeleta (13,92%), Vox, 37.932 votos (10,18%) y Por Andalucía, 24.665 votos.

