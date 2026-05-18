Adelante, "satisfecha" por el escaño en Huelva: "Se empieza a entender que se necesita una fuerza andalucista"

Archivo - La cabeza de lista de Adelante Andalucía por Huelva, Mari García, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista por Huelva de Adelante Andalucía, Mari García, ha valorado como "positivo" los resultados obtenidos por su formación en la provincia, ya que ha conseguido el 8,02% de los votos y ha logrado un representante onubense en el Parlamento andaluz. Además, ha indicado que la gente "empieza a entender que se necesita una fuerza andalucista, soberanista, que además esté pegada al territorio".

En un audio remitido a los medios de comunicación, García, que será la parlamentaria de Adelante por Huelva, ha subrayado que la formación ha conseguido "un aumento significativo", pasando de dos a ocho escaños. "La gente empieza a entender que necesitamos una fuerza andalucista, soberanista, que además esté pegada al territorio y que conecte con los problemas reales que tienen la gente", ha subrayado.

"Agradecemos ese esfuerzo, porque sin la ayuda y el trabajo que han realizado tanto los militantes como los voluntarios como los simpatizantes para que en toda Huelva se conozca nuestra propuesta y conozcan qué es lo que proponemos de Adelante Andalucía, hubiera sido imposible", ha remarcado.

No obstante, García ha indicado que están "satisfechos" porque se ha conseguido representación en Huelva, pero "la satisfacción no es plena ya que no se ha conseguido echar a las derechas", aunque "sí se ha puesto esa primera piedra para construir una alternativa soberanista y andalucista en Andalucía".

"Por lo tanto, esto es un camino a largo plazo que se empieza a construir desde ahora y algo muy significativo y es que hemos logrado quitar la mayoría en algunas provincias a la derecha y en otras desplazar a la extrema derecha. Por lo tanto, es algo muy positivo que creemos que la derecha en Andalucía tiene sus días contados", ha finalizado.

Mari García procede del movimiento jornalero andalucista y ha sido dirigente del SOC y de la CUT. Fue diputada del Parlamento de Andalucía por el primer Adelante Andalucía durante la legislatura 2018-2022. Tras ser expulsada del grupo parlamentario junto a Teresa Rodríguez participó en la refundación del actual Adelante Andalucía, un nuevo partido netamente soberanista andaluz de izquierdas. Asimismo, es la responsable de Organización de Adelante Andalucía a nivel nacional.