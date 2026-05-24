El PSOE de Granada critica el "caos generado" en la reordenación de las líneas de autobús C30, C32 y C35

La portavoz socialista, Raquel Ruz, en una parada de autobús. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha recriminado este domingo el "caos generado" por el equipo de gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo en la reordenación de las líneas de autobús urbano C30, C32 y C35, motivada por las obras de la calle Santiago.

Según ha precisado el Consistorio granadino, ante la "total pasividad" del gobierno local durante semanas de quejas vecinales, los socialistas llevarán una iniciativa al próximo Pleno municipal para exigir al PP que actúe de "forma inmediata" y corrija unas modificaciones que siguen "perjudicando gravemente" a los vecinos del Realejo y el Barranco del Ahogado.

Por su parte, la portavoz socialista, Raquel Ruz, ha subrayado que "el silencio y la pasividad del equipo de gobierno ante un problema que afecta a cientos de granadinos y granadinas cada día es ya inaceptable".

Según ha precisado Ruz, hace varias semanas el PSOE alertó públicamente, junto a Comisiones Obreras, de las graves disfunciones provocadas por esta reordenación, y el gobierno de Carazo "no ha dado explicación alguna ni ha adoptado ninguna medida correctora".

Según la formación, los problemas criticados "siguen exactamente igual". La línea C30 continúa con su cabecera trasladada al Paseo de la Bomba, lo que la hace "inoperante para subir a la Alhambra y provoca que los vehículos circulen prácticamente vacíos, con apenas una veintena de usuarios diarios, derrochando recursos públicos en kilómetros inútiles".

Asimismo, han asegurado que la línea C32 mantiene la "incomprensible dinámica" de sus refuerzos, "bajando fuera de servicio sin recoger pasajeros, dejando tirados a vecinos y visitantes en las paradas"

Por su parte, la formación ha añadido que la C35 "sigue colapsada" por la afluencia turística, "impidiendo a los residentes del Barranco del Ahogado acceder con normalidad a su propio barrio".

Al hilo, Ruz ha insistido en que la "situación más injusta" sigue recayendo sobre los vecinos del Realejo, "obligados a transbordar del C32, bajar desde la Alhambra y volver a validar el billete para llegar al centro, pagando dos veces un recorrido que antes hacían sin ningún problema", motivo por el que han valorado que se trata de una "vuelta innecesaria que el gobierno local podría haber corregido en cuestión de horas y que, diez días después, sigue sin solución".

En suma, el Grupo Socialista ha optado por llevar el asunto al Pleno para que el PP tenga que pronunciarse públicamente y asumir su responsabilidad. "No podemos seguir esperando a que Carazo reaccione por su cuenta. Llevaremos esta iniciativa al Pleno para que el PP en la ciudad dé la cara y explique por qué lleva semanas sin solucionar algo tan sencillo como devolver la cabecera del C30 a la calle Pavaneras", ha concluido Ruz.