El PSOE de Granada destaca el nombramiento de la castrileña Martina López como portavoz de Juventudes Socialistas

El vigesimoséptimo Congreso Federal del PSOE. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha valorado el nombramiento de la castrileña Martina López como nueva portavoz y secretaria de Política Institucional de Juventudes Socialistas de España (JSE), cuya nueva Comisión Ejecutiva Federal ha sido proclamada este domingo, 31 de mayo, en el vigesimoséptimo Congreso Federal.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández ha subrayado que esta designación "es un reconocimiento al compromiso, la capacidad y el trabajo que López ha desarrollado en la organización juvenil socialista, así como el papel que desempeña Juventudes Socialistas de Granada".

En contexto, Martina López, de 20 años, es natural de Castril y estudiante de Ciencias Políticas y Derecho. Es vicepresidenta del Consejo provincial de la Juventud de Granada y presidenta de asociación universitaria Revoluciona(t) Representante estudiantil.

Para Fernández, este nombramiento es "una magnífica noticia para la provincia, pues refuerza la presencia de Granada en los órganos federales de JSA", al tiempo que evidencia que "el talento, la preparación y la dedicación de la juventud se abren camino en los espacios de responsabilidad política".

Al hilo, Fernández ha señalado que JSA Granada sale fortalecida de este proceso, puesto que la incorporación Martina López a la dirección federal constituye "una muestra de la importancia que tiene nuestra organización provincial y del trabajo que realizan sus militantes en defensa de los valores de la igualdad, la justicia social y las oportunidades para la juventud".

Asimismo, ha resaltado la relevancia de la responsabilidad asumida por la granadina al frente de la portavocía y la Secretaría de Política Institucional, un ámbito desde el que "será la voz de Juventudes Socialistas de España y contribuirá a trasladar las propuestas y reivindicaciones de miles de jóvenes en todo el país y especialmente de las y los granadinos".

Por su parte, el secretario general del JSA Granada, Jorge Ibáñez, que también se ha sumado a la felicitación, ha subrayado el papel que desarrolla López, como miembro de la Ejecutiva provincial del colectivo en la provincia al frente del área de Universidad. "Su implicación es muy importante en estos momentos para recoger y trasladar las demandas de toda la comunidad universitaria en pro de garantizar sus derechos y oportunidades", ha manifestado.